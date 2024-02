Concurso Polícia Militar: confira sobre INSCRIÇÕES para 3.342 vagas e salários acima de R$ 10 MIL

O concurso Polícia Militar oferece mais de 3 mil vagas divididas para vários cargos

Concurso Polícia Militar

Se você almeja uma carreira na Polícia Militar de Minas Gerais (PM MG), esta é a sua chance! Com um total de 3.342 vagas disponíveis, distribuídas entre os cargos de Soldado, Oficial Combatente e Oficial da Saúde, o concurso representa uma oportunidade única para aqueles que desejam servir e proteger a comunidade.

As vagas estão assim distribuídas: 3.102 vagas para Soldado, 180 para Oficial Combatente e 60 para Oficial da Saúde. O aumento significativo no número de vagas para Soldado demonstra o compromisso em fortalecer o efetivo e a presença policial no estado.

Para concorrer, é necessário preencher alguns requisitos, incluindo ensino superior completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e idade entre 18 e 30 (ou 35, dependendo do cargo) anos. Os salários iniciais variam de R$ 4.360,83 a R$ 11.037,14, oferecendo uma remuneração competitiva para os aprovados.

Sobre as provas do concurso Polícia Militar

O processo seletivo para o cargo de Oficial é dividido em três etapas:



Prova de Conhecimentos : Esta etapa inclui prova objetiva e dissertativa, abordando diversos temas relacionados à área.

: Esta etapa inclui prova objetiva e dissertativa, abordando diversos temas relacionados à área. Avaliações Psicológicas, Atividade Física Militar (AFM) e Exames de Saúde : Aqui, os candidatos passam por avaliações psicológicas, testes de aptidão física e exames médicos para garantir sua capacidade para o cargo.

: Aqui, os candidatos passam por avaliações psicológicas, testes de aptidão física e exames médicos para garantir sua capacidade para o cargo. Prova Oral e Prova de Títulos: Na última etapa, os candidatos realizam uma prova oral e apresentam seus títulos para análise.

Detalhes das provas objetivas e dissertativas incluem questões de múltipla escolha e uma redação com tema fornecido no momento da prova. É necessário obter uma pontuação mínima para avançar para as próximas etapas.

Por fim, o Teste de Capacidade Física (TCF) é eliminatório e classificatório, exigindo que os candidatos alcancem um mínimo de rendimento em cada modalidade para serem aprovados.

Detalhes Adicionais das Etapas Finais

Após as fases iniciais, o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais reserva ainda mais desafios para os candidatos, com a realização da prova oral e a análise dos títulos.

Prova Oral

A prova oral do concurso Polícia Militar , de caráter eliminatório, terá um peso significativo no processo seletivo, valendo 100 pontos. Será realizada em Belo Horizonte e abordará o conteúdo programático agrupado da seguinte forma:

Grupo I: Direito Constitucional e Direito Administrativo;

Direito Constitucional e Direito Administrativo; Grupo II: Direito Penal e Direito Processual Penal.

Cada questão terá um tempo máximo de resposta de 3 minutos. Para ser aprovado, o candidato deverá obter pelo menos 50% de aproveitamento na prova oral. Aqueles que não atingirem esse índice serão automaticamente eliminados do concurso.

Prova de Títulos do concurso Polícia Militar

A prova de títulos do concurso Polícia Militar , de caráter classificatório, é uma oportunidade para os candidatos destacarem suas qualificações acadêmicas. Esta etapa terá um valor total de 10 pontos, distribuídos da seguinte forma:

Graduação em curso superior oficialmente reconhecido: 01 ponto;

Especialização (latu sensu): 02 pontos;

Mestrado: 03 pontos;

Doutorado: 04 pontos.

Concurso para oficiais

Para oficiais de saúde, os cargos do concurso Polícia Militar são:

Médico (várias especialidades): 23 vagas, com remuneração de R$ 11.037,14.

23 vagas, com remuneração de R$ 11.037,14. Psicólogo: 11 vagas, com remuneração de R$ 11.037,14.

11 vagas, com remuneração de R$ 11.037,14. Dentista (várias especialidades): 20 vagas, com remuneração de R$ 11.037,14.

20 vagas, com remuneração de R$ 11.037,14. Enfermeiro: 4 vagas, com remuneração de R$ 11.037,14.

4 vagas, com remuneração de R$ 11.037,14. Farmacêutico: 2 vagas, com remuneração de R$ 11.037,14.

Fases concurso Polícia Militar

O concurso para Oficiais na Polícia Militar de Minas Gerais (PM MG) é composto por três fases distintas, cada uma delas representando um desafio fundamental para os candidatos:

1ª FASE: Prova de Conhecimentos (Prova Objetiva)

Nesta fase inicial, os candidatos enfrentarão a Prova de Conhecimentos, também conhecida como prova objetiva. Esta etapa visa avaliar o domínio dos candidatos sobre os conteúdos exigidos para o cargo de Oficial.

2ª FASE: Prova de Títulos, Avaliações Psicológicas, Exames de Saúde e Avaliação Física Militar (AFM)

A segunda fase abrange diversas avaliações, incluindo:

Prova de Títulos: Os candidatos apresentam seus títulos acadêmicos para análise, pontuados de acordo com critérios específicos.

Os candidatos apresentam seus títulos acadêmicos para análise, pontuados de acordo com critérios específicos. Avaliações Psicológicas: Visam avaliar aspectos psicológicos e emocionais dos candidatos para garantir sua aptidão para o cargo.

Visam avaliar aspectos psicológicos e emocionais dos candidatos para garantir sua aptidão para o cargo. Exames de Saúde: Verificam as condições físicas e de saúde dos candidatos para o desempenho das atividades militares.

Verificam as condições físicas e de saúde dos candidatos para o desempenho das atividades militares. Avaliação Física Militar (AFM): Testa a aptidão física dos candidatos, garantindo que possuam o condicionamento necessário para as demandas do cargo.

3ª FASE: Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO)

A terceira e última fase do concurso é o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO). Neste estágio, os candidatos aprovados passam por um período de treinamento intensivo, visando prepará-los para as responsabilidades e desafios da carreira de Oficial na PM MG.

Inscrição e provas do concurso Polícia Militar

Se você está interessado em ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais (PM MG), fique atento aos prazos de inscrição para cada cargo:

Carreiras de Saúde: As inscrições estão abertas até o dia 10 de março. Se você é profissional da área da saúde e deseja fazer parte da equipe médica da PM MG, não perca essa oportunidade.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de março. Se você é profissional da área da saúde e deseja fazer parte da equipe médica da PM MG, não perca essa oportunidade. Cargo de Oficial: O período de inscrições vai de 5 de março a 4 de abril. Se seu objetivo é seguir a carreira de Oficial na PM MG, certifique-se de se inscrever dentro desse intervalo de tempo.

O período de inscrições vai de 5 de março a 4 de abril. Se seu objetivo é seguir a carreira de Oficial na PM MG, certifique-se de se inscrever dentro desse intervalo de tempo. Cargo de Soldado: O prazo de inscrições para o cargo de Soldado já está encerrado. Se você perdeu a chance desta vez, fique atento às próximas oportunidades que podem surgir no futuro.

Os cadastros devem ser feitos no site da própria instituição. A taxa foi fixada em R$ 101,00 e R$ 220,00.

Concurso para Policial Militar- soldado

Vale lembrar que para soldado, as inscrições terminaram. São mais de 3 mil vagas. Por sua vez, as provas serão realizadas no dia 10 de março.

Fases

Para os candidatos que almejam ingressar como Soldados na Polícia Militar de Minas Gerais (PM MG), o concurso é dividido em três fases distintas, cada uma delas representando um desafio crucial para a seleção dos futuros profissionais:

1ª FASE: Prova de Conhecimentos (Prova Objetiva)

Na primeira fase, os candidatos enfrentam a Prova de Conhecimentos, que consiste em uma prova objetiva. Este teste visa avaliar o conhecimento dos candidatos sobre os diversos temas relevantes para a função de Soldado na PM MG.

2ª FASE: Avaliações Psicológicas e Exames de Saúde

A segunda fase é composta por Avaliações Psicológicas e Exames de Saúde. Aqui, os candidatos passam por avaliações psicológicas para verificar sua aptidão emocional e mental, bem como por exames médicos para garantir sua adequação física e de saúde para o exercício da função.

3ª FASE: Avaliação Física Militar (AFM)

Na terceira e última fase, os candidatos enfrentam a Avaliação Física Militar (AFM). Este teste avalia a capacidade física dos candidatos, garantindo que possuam o condicionamento necessário para desempenhar as atividades exigidas no cargo de Soldado na PM MG.

EDITAL SOLDADO

EDITAL OFICIAL

EDITAL OFICIAL SAÚDE