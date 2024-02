Concurso Técnico: SAIU edital com 72 vagas para MÉDIO e SUPERIOR

Salários do concurso técnico são de quase R$ 5 mil

Com ótimos salários, assim como vagas imediatas e cadastro reserva, o concurso técnico trouxe grandes chances para mudar de vida.

Concurso técnico

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, localizada no estado do Mato Grosso, anunciou a publicação de um novo edital de concurso público com foco na área da educação. Este edital oferece um total de 72 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior.

Cargos, Vagas e Salários

Para o cargo de Técnico Administrativo Escolar (Nível Médio), estão disponíveis 5 vagas, com salário inicial de R$ 1.418,60.

Há também 10 vagas para Técnico de Desenvolvimento Infantil (Nível Médio), com o mesmo salário inicial de R$ 1.418,60.

No nível superior, são oferecidas 26 vagas para Professor de Educação Infantil, com salário inicial de R$ 4.973,13.

Além disso, 33 vagas são destinadas ao cargo de Professor de I a IV (Nível Superior), também com salário inicial de R$ 4.973,13.

O cargo de Professor de Educação Física (Nível Superior) conta com 5 vagas em cadastro de reserva, com o mesmo salário inicial de R$ 4.973,13.

Etapas do Concurso técnico

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos. Essa prova objetiva está agendada para o dia 14 de abril de 2024, com duração de três horas.



Detalhes das Provas Objetivas

As provas objetivas serão compostas por 40 questões, cada uma com quatro alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma correta. Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 50% do total de pontos. Aqueles que obtiverem nota zero em qualquer disciplina serão eliminados do concurso. O certame vai contar com disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos gerais e específicos.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 19 de fevereiro e 09 de março de 2024, ao custo de R$ 120,00 para Nível Superior, e R$ 90 para nível médio, por meio do portal da banca Delta.

Como se destacar nas provas

Para se dar bem nas provas deste concurso da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, é importante adotar uma estratégia de preparação eficaz. Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a se preparar adequadamente:

1. Conheça o Edital:

Leia atentamente o edital do concurso para entender os requisitos, conteúdos programáticos, cronograma e demais informações importantes.

2. Organize seu Tempo:

Estabeleça um plano de estudos com base nos conteúdos programáticos e na quantidade de tempo disponível até a data da prova. Divida seu tempo de estudo de forma equilibrada entre as diferentes disciplinas.

3. Estude os Conteúdos:

Dedique-se ao estudo dos conteúdos específicos cobrados no edital. Utilize materiais didáticos confiáveis, como livros, apostilas e recursos online, para revisar os temas relevantes para cada cargo.

4. Faça Simulados:

Realize simulados e provas de concursos anteriores para se familiarizar com o estilo das questões e praticar sua resolução dentro do tempo estipulado. Isso ajuda a identificar suas áreas de maior e menor domínio.

5. Mantenha-se Atualizado:

Esteja atento às atualidades e temas relevantes para a área da educação. Acompanhe notícias, legislações e debates recentes que possam ser abordados na prova.

6. Cuide da sua Saúde:

Mantenha uma rotina equilibrada, com alimentação saudável, prática de exercícios físicos e horas adequadas de sono. Uma boa saúde física e mental contribui para o seu desempenho nos estudos e na prova.

7. No Dia da Prova:

Chegue ao local da prova com antecedência, portando todos os documentos necessários e materiais permitidos.

Mantenha a calma e confie no seu preparo. Leia as questões com atenção e administre bem o tempo disponível para cada uma delas.

Evite o estresse e mantenha uma atitude positiva durante a realização da prova.

Dicas para lembrar o conteúdo

Para fixar bem o conteúdo deste concurso da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, aqui estão três dicas eficazes:

Elaboração de Resumos e Mapas Mentais:

Após estudar cada tópico, faça resumos ou mapas mentais com as informações mais importantes. Escrever ou esquematizar o conteúdo ajuda a consolidar o aprendizado e facilita a revisão posterior.

Prática por Meio de Exercícios:

Resolva exercícios relacionados aos temas estudados. A prática constante ajuda a reforçar o aprendizado, identificar lacunas de conhecimento e aprimorar a capacidade de aplicar os conceitos na resolução de problemas.

Ensine o Conteúdo para Outras Pessoas: