Concursos 2024: confira os editais previstos para área de controle

Os concursos 2024 traz grandes oportunidades aos concurseiros. Se você deseja inscrever para área de controle, esta pode ser a sua chance.

Tribunal de Contas da União (TCU)

A recente sanção da Lei Orçamentária Anual de 2024 (LOA 2024) pelo presidente Lula inclui a previsão de criação e provimento de até 50.618 vagas em concursos públicos, das quais 139 são destinadas ao provimento e 24 para a criação de cargos no Tribunal de Contas da União (TCU).

Em março de 2023, o presidente do órgão, Bruno Dantas, anunciou o início de estudos para a reestruturação do formato de seleção dos servidores.

Em janeiro deste ano, o presidente destacou a necessidade de ampliação da participação das mulheres no Poder Judiciário e a criação de uma banca para aplicação da lei de cotas.

Concursos 2024

O Controlador-Geral de São Paulo, Wagner Rosário, revelou informações sobre o primeiro concurso da Controladoria-Geral de São Paulo (CGE SP). O edital está previsto para ser publicado até setembro de 2024, com as provas sendo realizadas até o final do mesmo ano.



Serão oferecidas 200 vagas, além de possibilidade de formação de cadastro reserva, para o cargo de Auditor Estadual de Controle, que exigirá nível superior de formação, podendo incluir especialização em determinada área.

Concurso TCE RR – Tribunal de Contas de Roraima

A comissão responsável pelo novo concurso do Tribunal de Contas de Roraima (TCE RR) foi oficialmente formada. Esta equipe terá a atribuição de definir as especialidades dos cargos e o número de vagas disponíveis tanto para provimento imediato quanto para formação de cadastro reserva.

O presidente do Tribunal de Contas de Roraima, conselheiro Célio Wanderley, anunciou que o concurso TCE RR está programado para ocorrer em 2024, com a oferta de 23 vagas distribuídas entre os cargos de Auditor Substituto, Auditor de Controle Externo e na área da Tecnologia da Informação.

Concurso TCE GO

Serão disponibilizadas 52 vagas para o cargo de Analista de Controle Externo, com salários iniciais de R$ 11.335,32. A organizadora selecionada para o certame é a Fundação Getúlio Vargas.

A distribuição das vagas será da seguinte forma:

Analista de Controle Externo – Especialidade – Controle Externo: 22 vagas (sendo 3 reservadas para pessoas com deficiência)

Analista de Controle Externo – Especialidade – Contabilidade: 8 vagas

Analista de Controle Externo – Especialidade – Engenharia: 8 vagas

Analista de Controle Externo – Especialidade – Jurídica: 10 vagas

Analista de Controle Externo – Especialidade – Tecnologia da Informação: 4 vagas

Estima-se que aproximadamente 6.500 candidatos estejam inscritos no concurso TCE GO. A taxa de inscrição será de R$ 95,00.

Concurso TCE AC

Foi publicada no Diário Oficial a portaria que institui a formação da comissão responsável pelo novo concurso do Tribunal de Contas do Acre (TCE AC). Essa comissão terá as seguintes atribuições:

Elaborar relatório, antes da constituição da comissão organizadora, sobre a necessidade de realização de concurso público para o quadro de apoio do Tribunal de Contas do Estado do Acre.

Elaborar relatório sobre a necessidade de reorganização da estrutura administrativa, cargos e funções do tribunal.

Concurso TCM RJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

A realização de um novo concurso para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM RJ) é uma das metas estabelecidas para o ano de 2024, conforme indicado no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da cidade.

Atualmente, há 28 cargos vagos para o cargo de Auditor do Controle Externo, 26 vacâncias registradas para o cargo de Auditor com especialidade em Tecnologia da Informação, e um déficit de três cargos para a especialidade de Auditor com especialidade em Contabilidade. Além disso, o órgão conta com dois cargos vagos para a especialidade de Técnico de Controle Externo.

Essas informações evidenciam a necessidade premente de realização do concurso público para o TCM RJ, visando o preenchimento dessas vagas e a adequação do quadro de pessoal às demandas do órgão.