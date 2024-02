Concursos Tribunais: veja os principais editais previstos para 2024

Concursos Tribunais vai ofertar vagas para diversos cargos

Os concursos tribunais são uma excelente chance para quem deseja alavancar a carreira. Se esta for a sua vontade, não perca os detalhes.

Veja e saiba tudo sobre os certames.

Concursos tribunais e vagas

O dinheiro que o governo planeja gastar em 2024, chamado de Orçamento (LOA 2024), traz boas notícias para o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública da União. Eles planejam abrir 9.248 vagas para novos funcionários, tanto para cargos já existentes quanto para novos.

Esse orçamento dos concursos tribunais, que é de R$ 5,5 trilhões, inclui não só o Poder Judiciário, mas também a Justiça Militar Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, além do Ministério Público e da Defensoria Pública da União.

Oportunidades e concursos tribunais

As vagas para o Poder Judiciário são para diferentes tribunais e instâncias, como o Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Justiça Federal (Tribunais Regionais Federais – TRFs), Superior Tribunal Militar (STM), Justiça Eleitoral (Tribunal Superior Eleitoral – TSE e Tribunais Regionais Eleitorais – TREs), Justiça do Trabalho (Tribunal Superior do Trabalho – TST e Tribunais Regionais do Trabalho – TRTs), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No Ministério Público da União (MPU) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), as vagas são para diferentes partes, como o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Militar (MPM), Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).



Na Defensoria Pública da União (DPU), estão planejando criar 91 vagas e preencher outras 43 que já existem.

Concurso CNJ

No panorama dos concursos públicos, destaca-se o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que encontra-se em processo avançado, tendo a banca já definida. O Projeto de Lei 683/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a assinatura da ex-ministra Rosa Weber, aguarda análise na Câmara dos Deputados. A oferta prevista contempla 70 vagas para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, ambos de nível superior, com salários que podem alcançar até R$13.202,64.

Concurso TJ MA

No Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ MA), uma comissão foi formada, mas, até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre os cargos, quantidade de vagas, e salários a serem ofertados. Aguardamos ansiosos por novidades que serão divulgadas oportunamente.

Concurso TJ RR

O Tribunal de Justiça de Roraima (TJ RR) já formou sua comissão para um próximo concurso, projetando a publicação do edital em 2023 e a realização das provas em 2024. As 40 vagas disponíveis, além de cadastro reserva, serão distribuídas entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, destinados a candidatos de nível médio e superior, com remunerações variando de R$4.132,82 a R$8.265,50.

AGU e concursos tribunais

A Advocacia Geral da União (AGU) autorizou a realização de um novo concurso para preenchimento de 400 vagas na área Administrativa. Os cargos contemplados são Analista Técnico Administrativo e Analista em Tecnologia da Informação, ambos requerendo formação de nível superior, com salário inicial de R$6.203,34.

Veja mais sobre concursos tribunais

Concurso STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) está em fase inicial de um novo concurso público, tendo formado uma comissão organizadora para conduzir os estudos necessários. Os detalhes sobre os cargos, vagas e salários ainda estão por serem definidos, mas a expectativa é de oportunidades para Analistas com remunerações entre R$8.046,84 e R$13.202,62.

TRT 24 e concursos tribunais

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT 24) recebeu autorização, proferida em 7 de dezembro de 2023, indicando o caminho para a realização do aguardado concurso público. As expectativas agora se voltam para o próximo ano, 2024, aguardando a publicação do edital TRT MS.

Apesar da autorização, diversos detalhes ainda permanecem em aberto. Os cargos a serem oferecidos, a banca organizadora responsável pelo certame, a formação exigida e o número exato de vagas ainda estão por serem definidos. O salário máximo, porém, atingirá a marca de R$12.455,30, proporcionando uma expectativa promissora para os futuros candidatos.

TRE DF e certames

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE DF) confirmou sua participação no edital unificado promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promovendo antecipadamente informações sobre o processo.

Apesar da confirmação da participação, o número exato de vagas e os cargos a serem contemplados ainda não foram divulgados. Atualmente, o TRE DF possui uma vaga disponível. Os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, destinados a candidatos de níveis médio e superior, têm salários que variam entre R$7.591,37 e R$12.455,30, conforme registrado no último edital.