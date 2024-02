Condição de Kate Middleton: Família Real dá atualizações sobre a saúde da Princesa de Gales

Kate MiddletonA condição de Elizabeth dominou as manchetes na Grã-Bretanha e em todo o mundo nas últimas semanas, depois que sua hospitalização foi tornada pública em 17 de janeiro.

Os relatos oficiais da Família Real confirmaram que ela havia sido submetida a uma cirurgia abdominal e comunicaram que não seriam fornecidos mais detalhes sobre sua condição, pois a Princesa de Gales queria manter a privacidade.

Surgem preocupações sobre a saúde de Kate Middleton após complicações no pós-operatório

Isso fez com que a mídia especulasse sobre a veracidade da história fornecida. ‘Fiesta’, o programa do Telecino apresentado pela Ema Garciaafirmou que a princesa de Gales passou por momentos preocupantes enquanto estava no hospital.

“A verdade é que nunca saberemos, a menos que a recuperação não avance como deveria, porque eles não terão escolha”, disse ela.

“A vida dela corria grande perigo. A preocupação na Casa Real era palpável. O processo pós-operatório foi complicado e a vida dela teve que ser salva.”

O programa chegou a sugerir que os médicos responsáveis ​​pelo seu caso tivessem que “tomar uma decisão drástica” ao “induzi-la ao coma e ela teve que ser intubada”.

Família Real nega relatos sobre Kate Middleton

Sem surpresa, o Palácio de Kensington negou firmemente e descreveu os relatórios como “absurdo total”. Em resposta, a Família Real forneceu mais detalhes sobre Middletonestado de saúde na tentativa de acabar com a especulação.

Em resposta a uma pergunta sobre se o homem de 42 anos entrou em coma, um porta-voz disse à People Magazine: “Não é esse o caso”.

Embora os esclarecimentos sejam escassos e não entrem em muitos detalhes, pelo menos ajudarão a acalmar os temores sobre sua saúde após a operação.

O procedimento foi anunciado como um sucesso e ela atualmente se recupera em casa após receber alta hospitalar no final de janeiro. Seu longo processo de recuperação a manterá afastada de seus deveres reais até depois da Páscoa, no mínimo.