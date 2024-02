Conor McGregor x Manny Pacquiao pode estar finalmente em andamento, mas o UFC se opõe

Edesde então Conor McGregor está pronto para voltar ao UFC, há muitas teorias sobre por que ele demorou tanto para fazer esse retorno. Há uma nova teoria do antigo UFC lutador e podcaster Brendan Schaub que pode ter um peso importante no motivo pelo qual isso está acontecendo. Schaub compartilhou sua visão sobre o que poderia estar acontecendo nos bastidores entre Conor McGregor e o presidente do UFC, Dana White. Isso acontece ao mesmo tempo em que Manny Pacquiao lança um vídeo de treinamento onde mostra que ainda luta por lutar apesar de ter 45 anos. Também mostra uma imagem muito mais transparente do negócio dos esportes de combate que os fãs regulares não veem com frequência.

Os planos futuros de Conor McGregor e seu valor para o UFC

O principal motivo pelo qual Dana White decidiu permitir que apenas Conor McGregor lutasse contra Floyd Mayweather é muito simples, ele é de longe o atleta que mais chama a atenção para a empresa. De todo o salário dado a todos os lutadores do UFC combinados, foi relatado que Conor ganha quase um terço desse dinheiro só para si. Mas há um problema para o UFC, pois o contrato de Conor só tem mais um ano e ainda não conseguiram que ele assinasse um novo. Se ele decidisse deixar a empresa, seria um duro golpe para o UFC diante de todos os seus acordos publicitários para o futuro.

Grande parte do valor que essas empresas veem no UFC se deve ao envolvimento de Conor McGregor. Brendan Schaub acha que um dos principais motivos pelos quais seu retorno está se arrastando tanto tem a ver com o fato de ainda não ter concordado em assinar um novo contrato. Brendan também acha que Conor McGregor prefere lutar contra Manny Pacquiao dentro de um ringue de boxe antes de continuar lutando dentro de um octógono. Isso significa que se Dana quiser manter Conor na organização, ele terá uma chance que valerá a pena. Tudo isso explicaria por que Dana White mudou unilateralmente a data da próxima luta de Conor McGregor de 29 de junho para o outono.