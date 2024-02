Conselho de Medicina anuncia CONCURSO com inscrições ABERTAS para técnico e superior

O concurso oferta vagas imediatas mais cadastro reserva

Com ótimas oportunidades, mais um concurso está aberto. Além disso, as inscrições já poderão ser realizadas. Há chances imediatas e cadastro reserva.

Veja a seguir.

Abertura de Inscrições para o Concurso

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) está com inscrições abertas para seu concurso público oferecendo oportunidades em diversas áreas abaixo destacamos os principais detalhes do certame

Vagas Disponíveis e Requisitos

São 11 vagas imediatas além de formação de cadastro reserva para futuras contratações candidatos com curso técnico completo podem concorrer para as funções de agente fiscal assistente administrativo técnico de informática e procurador já para as carreiras de analista contábil analista de comunicação analista de ti e arquivista é necessário possuir formação superior na área correspondente

Salários e Benefícios do concurso

Os salários variam de R$ 3.409,41 a R$ 15.471,78 de acordo com o cargo e a formação exigida além dos salários atrativos os servidores do cremers recebem benefícios como vale-alimentação ou vale-refeição plano de saúde unimed e plano odontológico



Inscrições e Prazos do concurso

As inscrições já estão abertas e os interessados podem se candidatar através do site oficial do concurso o prazo para inscrições e demais informações sobre datas importantes podem ser consultados no edital do certame

Oportunidade de Carreira

Com uma ampla gama de benefícios e oportunidades de crescimento profissional o concurso do cremers representa uma excelente chance para ingressar em uma instituição de destaque no rio grande do sul

Veja mais sobre este concurso.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 6 de março de 2024, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec (www.fundatec.org.br), banca organizadora.

As taxas são de R$ 75 (nível técnico) e R$ 150 (superior).

Etapas do concurso

No concurso do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), o processo seletivo é composto por diversas etapas, cada uma delas com características específicas. A seguir, detalharemos mais sobre cada uma das fases:

Prova Teórico-Objetiva:

Essa fase é obrigatória para todos os cargos.

Tem caráter eliminatório e classificatório, ou seja, é fundamental para avançar no processo de seleção e também determinará a posição do candidato no ranking de classificação.

A prova será composta por questões de múltipla escolha, abordando conteúdos relevantes para cada cargo.

Os candidatos serão avaliados em áreas específicas de acordo com o cargo para o qual estão concorrendo.

Prova Discursiva:

Destinada aos cargos de Analista Contábil, Analista de Comunicação, Analista de TI e Arquivista.

Também possui caráter eliminatório e classificatório.

Nessa fase, os candidatos terão que desenvolver respostas dissertativas sobre temas relacionados às suas áreas de atuação.

É uma oportunidade para demonstrar conhecimentos específicos, capacidade de análise e argumentação.

Peça Processual:

Exclusiva para o cargo de Procurador.

Assim como as outras fases, é eliminatória e classificatória.

Os candidatos deverão elaborar uma peça processual, demonstrando sua habilidade em lidar com questões jurídicas e argumentativas.

É uma fase crucial para avaliar a capacidade dos candidatos em lidar com demandas jurídicas específicas da função de Procurador.

Dicas para Aprovação

Veja a seguir algumas dicas que podem te ajudar alcançar o seu objetivo por meio da realização dest certame: