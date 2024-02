NO comissário da FL, Roger Goodell, rejeitou as teorias da conspiração em torno de Taylor Swift e do resultado do Superbowl como “absurdas” na segunda-feira, quando começa a contagem regressiva para o evento principal em Las Vegas.

Goodell descartou a teoria da conspiração de que o relacionamento de Swift com Travis Kelce é planejado.

Conspiração de Taylor Swift? Chefe da NFL chama a teoria do rigging de ‘absurda’LAPRESSE

Críticos de direita disseram que seu relacionamento é parte de uma conspiração para fraudar o resultado do Superbowl e ajudar a reeleição do presidente dos EUA, Joe Biden.

“Eu não poderia ter escrito esse roteiro”, disse Goodell, chamando a conversa de “absurda”.

A história de amor entre a estrela da música Swift e o tight end do Kansas City Chiefs, Kelce, deu uma guinada inesperada no mundo das teorias da conspiração política esta semana, depois que o time avançou para o Super Bowl.

Uma miríade de rumores infundados surgiram nas redes sociais – mais notavelmente, a ideia de que ela e seu namorado duas vezes campeão do Super Bowl são ativos essenciais em uma conspiração secreta para ajudar o presidente Joe Biden a ser reeleito em 2024.

Figuras políticas e da mídia de direita, incluindo o ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, a ativista política Laura Loomer e a apresentadora da One America News Network, Alison Steinberg, ampliaram as alegações.

As alegações podem muito bem reflectir o receio da direita de que alguém tão famoso como Swift, cujo marco Eras Tour é a primeira digressão a ultrapassar a marca de mil milhões de dólares, possa de facto influenciar a corrida presidencial caso ela incite a sua legião de fãs numa direcção.

Tanto Swift quanto Kelce fizeram declarações públicas sobre política e outras questões que os colocam em conflito com a extrema direita.

Swift quebrou sua recusa de longa data em discutir suas opiniões políticas em 2018, quando anunciou em uma postagem no Instagram que votaria no candidato democrata ao Senado do Tennessee, Phil Bredesen, e no deputado democrata em exercício da Câmara, Jim Cooper. Ela também criticou a então deputada americana Marsha Blackburn, a candidata republicana, citando a oposição de Blackburn a certos direitos LGBTQ+ e seu voto contra a reautorização da Lei da Violência Contra as Mulheres em 2013. Blackburn venceu a eleição para o Senado.

Em 2020, Swift apoiou Biden e a vice-presidente Kamala Harris em uma entrevista à V Magazine, observando que “sob sua liderança, acredito que a América tem uma chance de iniciar o processo de cura de que tanto precisa”.

Kelce enfrentou críticas em setembro por aparecer em um anúncio promovendo a dose dupla das vacinas contra gripe e COVID-19, conforme recomendado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. O anúncio fez parte de uma parceria com a Pfizer, a empresa farmacêutica que desenvolveu uma vacina em resposta à pandemia e desde então se tornou uma marca comum para ativistas antivacinas e teóricos da conspiração.