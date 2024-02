Cores da camisa do Super Bowl LVIII: Por que os Chiefs estão em casa e os 49ers fora do Super Bowl 2024?

TA contagem regressiva para o Super Bowl LVIII começou e, enquanto os fãs se preparam para o grande jogo, há mais no espetáculo do que apenas touchdowns e shows do intervalo.

RELACIONADO:

Um aspecto que muitas vezes passa despercebido é a cor das camisas usadas pelas equipes concorrentes – e, segundo a história, pode ter um impacto surpreendente no resultado.

Na colorida história do Super Bowl, uma tonalidade se destaca: o branco.

Ao longo de tudo 57 Super Bowlsum time usou camisas brancas enquanto o outro vestiu uma cor diferente.

E, surpreendentemente, a equipa de branco saiu vitoriosa na maioria das vezes, gerando especulações sobre se existe um significado mais profundo para esta tendência.

Este ano, enquanto o Kansas City Chiefs se prepara para defender seu título contra o San Francisco 49ers, a cor da camisa voltou a ocupar o centro das atenções.

O Chefesdesignado como time da casa, optou por seguir a tradição vestindo suas camisas vermelhas exclusivas.

Enquanto isso, o 49ers vestirá branco – uma escolha que traz consigo uma anomalia estatística.

Apesar do sucesso histórico das equipes com camisas brancas, o Chefes não estão deixando a superstição ditar seu plano de jogo.

Tendo conquistado a vitória em Super Bowl AO VIVO contra o 49ersonde usavam vermelho, estão confiantes em sua capacidade de repetir a história vestindo uma cor diferente.

Quem escolhe as cores da camisa do Super Bowl?

A resposta está no sistema de conferência alternada da NFL, onde o time da casa alterna a cada ano entre os AFC e NFC.

Esta tradição dá à equipa da casa o privilégio de escolher as suas camisolas, cabendo à equipa visitante complementar com uma cor contrastante.

Olhando além da superstição, há um elemento prático na seleção da camisa.

Tradicionalmente, as equipas da casa no NFL opte por camisetas mais escuras, enquanto os times visitantes usam branco.

Contudo, quando se trata do Super Bowla tendência é clara: as camisas brancas tendem a prevalecer.

Embora a cor das camisas possa parecer um detalhe trivial, é apenas uma das muitas nuances que fazem do Super Bowl o espetáculo que é.

Início para Super Bowl LVIII está definido para isso Domingo, 11 de fevereiro no 18h30 horário do leste dos EUA no Estádio Allegiant em Las Vegas.