Cory Sandhagen acredita que pode ser o próximo na disputa pelo título: ‘Ainda vejo muitos argumentos para eu lutar pelo cinturão’

Cory Sandhagen ainda precisa de mais tempo antes de poder lutar novamente após duas cirurgias. Mas ele acredita que seu retorno pode incluir uma disputa pelo título dos galos.

Após uma vitória dominante sobre Rob Font em agosto passado, Sandhagen revelou que sofreu uma ruptura no tríceps durante a luta, e a lesão afetou dramaticamente seu desempenho. Depois, ele foi à faca para reparar o dano e, em seguida, passou por um segundo procedimento para limpar alguns problemas no cotovelo que influenciaram sua lesão inicial.

Vários meses depois, Sandhagen, 31, prevê que estará pronto para lutar novamente em aproximadamente três a quatro meses. Ele está de olho no vencedor da luta principal do UFC 299, com o atual campeão até 135 libras, Sean O’Malley e Chito Vera.

“Eu meio que não perdi a esperança de poder lutar pelo título na próxima vez”, disse Sandhagen no The MMA Hour. “Então [the injury] não tirou muito vento das minhas velas. Foi uma chatice. Eu odeio falar sobre isso e sinto que estou dando um monte de desculpas sobre a última luta, mas foi uma verdadeira chatice, tive que navegar uma luta inteira em um palco muito grande com uma lesão tão significativa na luta, que foi simplesmente não tem graça. Eu sei que neste esporte você quer uma grande luta antes da luta pelo título para que haja algum impulso. O UFC quer isso. Eu quero isso e só por causa de uma lesão, não fui capaz de fazer isso nesse nível de desempenho.

“Tudo isso de lado é algo completamente fora do meu controle. Se eu pudesse voltar atrás e fazer isso de novo, seria difícil, mas você tem que sair com a vitória em algumas situações e quando você tem que lutar com um braço, é isso que você tem que fazer.”

Apesar da demissão, Sandhagen ainda permanece perto do topo do ranking do peso galo. No geral, ele tem uma sequência de três vitórias consecutivas. Ele também despachou Vera de forma bastante desequilibrada quando eles se conheceram em março de 2022, o que ele acredita lhe dá uma vantagem ao defender uma disputa pelo título mais cedo ou mais tarde.

“Ainda vejo muitos argumentos para eu lutar pelo cinturão”, explicou Sandhagen. “Eu venci o Chito há menos de 365 dias. Eu e O’Malley é definitivamente uma das lutas mais emocionantes que você pode fazer, talvez em [all] o UFC, entre os cinco primeiros, os 10 combates mais emocionantes que poderiam acontecer.

“Você tem dois caras no auge que têm estilos realmente emocionantes. Seria um confronto incrível, então tenho muita esperança. Eu sinto que os fãs realmente querem ver eu e O’Malley lutarmos se ele sair com uma vitória. Se Chito vencer, esse será um argumento fácil para mim também, já que eu [beat] ele há menos de 365 dias.”

No que diz respeito a quem ele acredita que vencerá, Sandhagen inclina-se mais para O’Malley. Mas ele admite que o evento principal de cinco rounds pode parecer uma “partida de futebol”, com ambos os competidores abordando a luta com extrema cautela.

“Acho que O’Malley verifica o que é um atacante melhor, no que diz respeito à capacidade atlética”, disse Sandhagen. “Defensivamente, ele apenas verifica mais dessas caixas. Não vai ser uma luta de agarramento e luta livre, então esses dois se anulam completamente, e acho que O’Malley verifica mais as caixas do que é um bom atacante.

Talvez o maior obstáculo no caminho de Sandhagen para a disputa pelo título seja o também desafiante peso galo Merab Dvalishvili, que enfrenta Henry Cejudo no UFC 298 em fevereiro.

Dvalishvili atualmente ostenta uma sequência impressionante de nove vitórias consecutivas e passaria para 10 consecutivas com uma vitória sobre Cejudo. Até Sandhagen confessa que seria difícil ultrapassar Dvalisvhili nessa situação, o que pode exigir que ele se torne parte da torcida de Cejudo por pelo menos uma noite.

“Merab fez muito”, disse Sandhagen. “Ele tem trabalhado muito. O único tipo de discussão que tenho sobre Merab, se Merab vencer, é que acabei de derrotar Chito não muito tempo atrás, e então eu e O’Malley é apenas uma luta violenta. Uma luta realmente emocionante. Mas eu entendo isso perfeitamente do ponto de vista de Merab.”