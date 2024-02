Craig Roh, ex-destaque do Michigan Wolverines, declarado morto aos 33 anos

Craig Rohum ex-defensor de destaque do Carcajus de Michigan, faleceu na segunda-feira após uma batalha particular contra o câncer de cólon, conforme revelado por sua esposa. Ele tinha 33 anos.

Em uma mensagem sincera compartilhada em sua conta no Twitter, Chelseasua viúva, informou seus seguidores sobre seu falecimento.

Travis Kelce, do Chiefs, e seus companheiros de equipe fazem escolhas surpreendentes para o vencedor dos playoffs de futebol universitárioTwitter

“Eu queria que todos os seus seguidores soubessem que depois de uma batalha de 18 meses contra o câncer de cólon em estágio IV, Deus trouxe Craig para casa na segunda-feira, 26 de fevereiro.” Ela postou.

“Craig não revelou sua batalha muito publicamente, pois ele realmente queria apenas se concentrar em trazer o melhor conteúdo e construir os melhores produtos que pudesse. Ele estabeleceu um cronograma para seu negócio, portanto, fique atento.”

Roh era respeitado por sua carreira universitária

Roh foi um recruta de quatro estrelas altamente conceituado na Chaparral High School, onde ganhou o prestigioso prêmio Gatorade de Jogador do Ano no Arizona.

Ele se comprometeu com o Carcajus em 2008 e jogou pelo Michigan de 2009 a 2012, estabelecendo um recorde do programa com 51 partidas consecutivas.

Um de seus momentos mais memoráveis ​​foi durante uma vitória tripla na prorrogação sobre Illinois em 2010, onde forçou um quarterback a sair do pocket, levando a um passe incompleto em uma tentativa de conversão de dois pontos.

Roh foi reconhecido como menção honrosa do All-Big Ten em 2011 e uma seleção de segundo time em 2012. Técnico do Michigan Sherrone Moore expressou suas condolências.

“Estou triste ao saber da morte do ex-defensivo Craig Roh, o líder de todos os tempos do nosso programa em inícios de carreira. Meu coração está com sua família durante este momento difícil.

“Toda a família Roh está em meus pensamentos e orações e esperamos paz e conforto para todos que conheceram este grande Wolverine”. Moura postado no Twitter.