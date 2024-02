Cristiano, Benzema, Neymar… veja como estão as estrelas na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo abriu as comportas para grandes jogadores de futebol que decidiram emigrar para a Arábia Saudita e competir numa liga onde os clubes sauditas investem dinheiro para trazer os melhores jogadores do mundo.

Karim Benzema, Neymar, Mané and Laporte são apenas alguns exemplos de jogadores que decidiram seguir os passos do craque português, embora as suas atuações não tenham deixado ninguém indiferente.

Cristiano Ronaldo marca seu primeiro gol na Saudi Pro League em 2024 na vitória do Al-Nassr sobre o Al Fateh por 2 a 1LAPRESSE

A fome de Cristiano Ronaldo não tem fim

Desde Cristiano assinou pelo Al-Nassr em dezembro de 2022, o atacante acumula 46 gols em 52 partidas pela seleção saudita, nas quais deu 13 assistências. O português é incombustível. Em 2023, foi o maior artilheiro do mundo com 54 gols entre sua seleção e a seleção, à frente de Mbappé (52), Harry Kane (52) e Erling Haaland (50).

Benzema, herói e vilão do Al-Ittihad

A calmaria depois da tempestade. O relacionamento entre Karim Benzema e Al Ittihad foi um dos muitos altos e baixos. A nível desportivo, o francês está a fazer uma boa temporada, na qual marcou 9 golos e deu 5 assistências nos 16 jogos que disputou. No entanto, a sua ausência na pré-temporada da equipa gerou muitas críticas ao avançado que disse estar “preso” nas Ilhas Maurícias por causa de um ciclone.

Aymeric Laporte feliz na Arábia Saudita

No mercado de inverno passado especulou-se uma possível saída do jogador hispano-francês para Real Madrid, mas sua vontade de ficar e a de Al Nassr em não vendê-lo fizeram com que ele se esquecesse do Los Blancos. Para a seleção da Arábia Saudita, ele é fundamental para ajudá-los a avançar em seus objetivos: a Saudi Pro League e a Liga dos Campeões Asiáticos. O ex-jogador do Manchester City está fazendo uma ótima temporada, na qual disputou 23 partidas, marcou 2 gols e deu uma assistência.

Neymar ainda não dançou no Al-Hilal

Apenas dois meses depois de assinar pelo Al-Hilal, Neymar rompeu o ligamento cruzado e o menisco, o que o fez ficar afastado dos gramados por quatro meses e meio. Seus torcedores o viram disputar apenas três partidas pelo novo time, por isso estão ansiosos para ver o brasileiro de volta aos gramados. No entanto, os seus detractores não hesitaram em criticar a sua forma no regresso aos treinos com a equipa.

Gabri Veiga, o diamante que está a ser lapidado na Arábia

O médio galego está a ganhar experiência na Arábia depois de jogando na LaLiga com o Celta.Gabri Veiga disputou 18 partidas pelo Al-Ahli, nas quais marcou 4 gols e deu 4 assistências. Sua equipe está em 3º lugar no campeonato, nas vagas da Liga dos Campeões Asiáticos da próxima temporada.

Eficácia condena Yannik Carrasco

A temporada de Carrasco no Al-Shabab não tem sido o esperado para o belga, tanto pelos números como pela situação em que se encontra a sua equipa. Com 2 gols em 14 jogos, Carrasco teve dificuldade em marcar, com apenas o zagueiro Saiss tendo mais com três gols. Nas competições nacionais, a seleção saudita está na 10ª posição, a seis pontos do rebaixamento.

Mane já iguala seus números no Bayern de Munique

Depois de deixar o Liverpool em 2022, Sadio Mané agora parece ter encontrado novamente aquela estabilidade que não tinha em Munique. O senegalês marcou 12 gols e deu 6 assistências nos 27 jogos que disputou até agora. Na temporada 2022-2023 com Bayern precisou de 38 jogos para acertar os números ele tem agora com Al-Nassr. O lado saudita está aproveitando O ressurgimento de Mané.

Todas as estrelas brilham para o Al-Ahli

O terceiro colocado da Saudi Pro League está, sem dúvida, provando ser uma vitrine onde os jogadores têm a chance de brilhar. Nos 20 jogos que disputou pelo seu time, Mahrez esteve envolvido em 15 dos gols que resultaram em gols, oito dos quais ele marcou e os sete restantes foram assistências. Juntamente com Roberto Firmino e Saint-Maximino ataque da seleção saudita marcou mais da metade dos gols do Al-Ahli no campeonato, sem contar a ótima atuação do atacante do Al-Buraikan com 7 gols.

Com Gabri Veiga e Franck Kessié, o meio-campo do Al-Ahli está bem coberto. O ex-jogador do Barça é titular indiscutível e também mostra seu poder no ataque com 6 gols e 2 assistências nos 19 jogos que disputou até agora.

A retaguarda liderada por Roger Ibáñez e Merih Demiral significa que eles têm a segunda melhor defesa do campeonato, atrás apenas do Al-Hilal com Bono, Koulibaly e companhia. Com Eduardo Mendy no gol, o ex-jogador do Chelsea está ajudando seu time a conquistar o terceiro lugar que o levará à classificação para a Liga dos Campeões da Ásia.

Lesões condenam David Ospina na Arábia

Depois de jogar 14 temporadas na Europa (Nice, Arsenal e Napoli), David Ospina decidiu fazer as malas para a Arábia no verão de 2022. Depois de um excelente início no Al-Nassr, uma lesão no cotovelo alguns meses depois o manteve longe do campo… e nada mais foi como antes. O colombiano deixou o clube árabe devido ao excesso de estrangeiros e passou a pré-temporada por vários times de seu país natal, antes de retornar ao Al-Nassr.

Sob o comando do técnico português Luis Castro, David Ospina ainda não disputou nenhuma partida pelo Al-Nassr nesta temporada. No dia 1º de fevereiro, em amistoso contra Inter Miami, de Leo Messi, o veterano goleiro foi forçado a se retirar após meia hora devido a uma lesão. As coisas não vão O caminho de Ospina na Arábia.