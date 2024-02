Cristiano Ronaldo e um recorde de pontuação de 23 anos para a história

Óem 5 de fevereiro, Cristiano Ronaldo completou 39 anos. Uma vida inteira dedicada ao futebol… e aos gols. Em 7 de outubro de 2002, aos 17 anos, ele marcou dois gols para Sporting CP contra Moreirense em Portugal. Foram seus dois primeiros gols oficiais.

Vinte e um anos depois desses dois objetivos, CR7 continua fazendo a mesma coisa: pontuar.

Cristiano Ronaldo Jr dribla como o pai e faz iShowSpeed ​​de bobo

“Ainda adoro futebol. Mesmo na minha idade adoro jogar, marcar gols e ganhar jogos. Vou continuar jogando até minhas pernas dizerem ‘Cristiano, acabou’. Por enquanto vou continuar a competir e a ajudar a equipa”, confessou o craque português no início desta temporada ao Al Nassr na Arábia Saudita.

Ele é incansável. Cristiano foi o artilheiro do mundo em 2023 com 54 gols à frente Kylian Mbappé (52), Harry Kane (52) e Erling Haaland (50).

E em 2024 já sabe o que é marcar. Com seu gol na vitória por 1 a 0 sobre Al Fayha, Cristianofez 23 anos consecutivos! Um recorde de longevidade para um CR7 que começou em 2002 e não parou.

Entre 2011 e 2014, quando jogou pelo Real Madridultrapassou a marca de 60 gols, deixando seu recorde de 69 em 2013.

Ele ultrapassou a marca de 40 gols em um ano civil 12 vezes!

No topo das tabelas de pontuação

O maior artilheiro da história do futebol de clubes (741 gols), que marcou gols pelo Real Madrid (451), Manchester United (145), Juve (101), Al Nassr (45) e Sporting CP (5), e o melhor marcador de sempre das seleções nacionais (128), é insaciável.

“Vou jogar este ano e no próximo. Depois disso, se meu corpo me disser para continuar, continuarei”, disse ele há alguns meses.

Cristiano estará em campo até 2025. Ele completará 40 anos com as chuteiras calçadas. E em 2026 haverá uma Copa do Mundo…