Cristiano Ronaldo e Undertaker juntos pela primeira vez na Kingdom Arena para uma partida de futebol

Óapenas o Copa da Temporada de Riade poderia reunir duas das maiores estrelas do esporte moderno: Cristiano Ronaldo e o Undertaker. O WWE estrela fez uma aparição surpresa na final do Emirados Árabes Unidos torneio de futebol, deixando mais de um de cair o queixo, incluindo Cristiano Ronaldo.

Numa encenação com o drama que só WWE pode fornecer e com uma produção digna de um blockbuster de Hollywood, o “Homem morto” fez parte da cerimônia antes do jogo do campeonato entre o Al-Hilal e Al-Nassr de Ronaldo.

Com as luzes do estádio apagadas, mas com um lua cheia projetado na tela gigante e luzes laser desenhando treliças por todo lado, o público estava na expectativa, sem saber o que estava para acontecer a seguir.

Em meio à incerteza, o aparecimento do Agente funerário arrancou aplausos dos torcedores, que ficaram em êxtase ao vê-lo caminhar sobre um tapete esticado logo acima da linha central, de um lado a outro do estádio.

Ao final de seu passeio, o lutador estelar encontrou um pedestal coberto por um pano preto. Ao retirar o véu, Agente funerário revelou o troféu de campeão e imediatamente, com as luzes acesas, ergueu-o para mostrá-lo à multidão, que explodiu em aplausos.

Cristiano Ronaldo ficou surpreso

No meio do luxuoso espetáculo, Cristiano Ronaldo não conseguiu esconder o espanto ao ver o “Homem morto”conforme documentado pelas múltiplas câmeras de televisão presentes no local.

Como uma criança em seu primeiro WWE card, o craque português alternou o olhar entre o Agente funerário e seus companheiros de equipe para ver quem mais compartilhava de seu entusiasmo. No entanto, o resto da equipe parecia incapaz de tirar os olhos do espetáculo que tinha pela frente.

A aparência do “Homem morto” no Arena do Reino área faz parte da parceria entre WWE e a Autoridade Geral de Entretenimentoresponsável pelo evento de seis meses denominado Temporada de Riade.

A temporada inclui o torneio de futebol, cartas de boxe e luta livreconcertos e outros eventos culturais.