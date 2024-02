Cronograma de reembolso de impostos: Quanto tempo levará para recuperar seus impostos nesta temporada fiscal de 2024?

Cquando se trata de receber seu reembolso de impostos, o tempo varia com base em vários fatores. De acordo com o IRS, a maioria dos reembolsos é emitida no prazo de 21 dias, mas certas situações podem causar atrasos. Se você faz parte da minoria que enfrenta uma espera mais longa, pode estar se perguntando por quê.

O processo de obtenção de restituição de imposto abrange várias etapas. Inicialmente, você precisa compilar suas informações fiscais e concluir o processo de arquivamento. Isso envolve a coleta de documentos fiscais essenciais, como Formulários W-2s ou 1099juntamente com quaisquer outros registros pertinentes para possíveis deduções.

Depois de reunir toda a documentação necessária, a próxima etapa é declarar seus impostos. Existe uma variedade de opções de software para arquivamento eletrônico, abrangendo opções pagas e gratuitas.

Nas discussões sobre procedimentos de declaração de impostos, é crucial destacar possíveis soluções de software, como Bloco TurboTax e H&R. Essas plataformas apresentam diversos recursos e vantagens, algumas utilizando inteligência artificial (IA) para agilizar o processo de arquivamento.

Com que rapidez posso recuperar meus impostos?

O cronograma estimado de reembolso do IRS para devoluções de 2023 esclarece quando esperar seu reembolso. A apresentação antecipada pode acelerar o processo, pois o Receita Federal normalmente começa a aceitar declarações arquivadas por e-mail por volta de 18 de janeiro de 2024. No entanto, preencher antecipadamente significa que você poderá receber documentos fiscais adicionais após a apresentação, devido ao prazo de documentação de 31 de janeiro.

Para aqueles que reivindicam Crédito de imposto de renda ganho (EITC) ou crédito fiscal adicional para crianças (ACTC), há uma consideração extra. O IRS não pode emitir reembolsos para esses créditos antes de meados de fevereiro, visando disponibilidade até 28 de fevereiro.

O prazo de declaração fiscal para declarações de 2023 é 15 de abril de 2024, com prazo de prorrogação até 15 de outubro de 2024. Declarações atrasadas são aceitas via arquivo eletrônico até novembro.

“Compreender o cronograma estimado de restituição de impostos, estar ciente dos atrasos relacionados a créditos fiscais específicos e usar um software eficiente de declaração de impostos pode agilizar o processo”, diz o especialista tributário John Smith. No geral, uma abordagem proativa pode ajudá-lo a obter seu reembolso com mais rapidez e menos problemas.