Curso de maquiador qualifica juventude de Penedo para mercado de trabalho ou geração de renda própria

Apresentar boa aparência é fundamental numa entrevista de emprego ou no cotidiano do trabalho. Além disso, dar uma melhorada no look é parte do dia a dia, especialmente das mulheres, missão que não pode ser entregue para qualquer pessoa.

Para ter um serviço de qualidade, é preciso recorrer a um profissional especializado em beleza e estética, campo de trabalho cada vez mais promissor, inclusive em Penedo.

Na cidade que tem calendário de eventos anual diversificado e consolidado, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas investe na qualificação da mão de obra, ofertando cursos profissionalizantes gratuitos.

A parceria com empresas do Sistema S prepara a juventude para o mercado de trabalho ou para a geração de renda própria.

Além dos cursos disponíveis por meio do Programa Minha Chance, que envolve a pasta de Assistência Social, a Prefeitura de Penedo mobiliza a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin) para iniciativas junto com o Senac.

Em 2023, cursos nas áreas de informática e de hotelaria capacitaram moradores de Penedo. Este ano, o foco de atuação está nos campos da beleza e da gastronomia, iniciando 2024 com a qualificação em maquiador profissional.

“Penedo tem um calendário bem definido de eventos e nós sabemos a preocupação das pessoas em estar preparadas, bem arrumadas e apresentadas para trabalhar ou se divertir. Por isso, Iniciamos duas turmas de maquiador, jovens que serão capacitadas e irão desenvolver suas habilidades para gerar renda ou atuar no mercado de trabalho”, explica Pedro Felipe Queiroz, gestor da Sedecin Penedo.

SECOM PMP

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves