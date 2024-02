Cynthia Bailey diz que Phaedra pode retornar para ‘RHOA’ após a saída de Kandi Burruss

Reproduzir conteúdo de vídeo



Cynthia Bailey diz a amiga dela Kandi Burruss vai ficar bem depois de deixar “The Real Housewives of Atlanta” … mas ela acrescenta que o show em si precisa de ajuda.

Conversamos com o pilar do ‘RHOA’ fora do hotspot WeHo, The Henry, poucos dias depois de sua amiga e co-estrela de longa data Kandi anunciar no Grammy que estava saindo de ‘Housewives’.

CB diz que está um pouco surpresa, mas notou que ela fala muito com KB quando as câmeras não estão gravando… então, ela meio que previu isso.

Cynthia não está preocupada com sua amiga – que se juntou ao programa antes de sua segunda temporada em 2009 – acrescentando que Kandi se sai tão bem enquanto ainda faz malabarismos com o programa, e Bailey mal pode esperar para ver o quão alto a “vadia durona” voará sem ele no prato dela.

Ela também acha que Kandi tem uma rede de segurança, nos dizendo que ela tem ótimas relações com a Bravo… então, retornar ao ‘RHOA’ sempre será uma opção. Na opinião de Cynthia, os OGs do programa podem “ir e vir” como quiserem.

No entanto, ela diz que o programa poderia usar alguns rostos novos para melhorar a audiência – não uma explosão completa do elenco, mas algo… uma noção de ex-‘Dona de Casa’ Vazamentos de NeNe também pensa precisa acontecer.

Ela também gritou Parques Fedra‘ em “The Traitors” – um reality show de competição / mistério de assassinato que está conquistando o mundo da TV, e disse que definitivamente deveria voltar para ‘RHOA’ agora que Kandi está de olho em pastos mais verdes.

Lembre-se… Kandi e Phaedra tiveram uma briga épica durante seu tempo no programa – com Phaedra indo tão longe começando um boato Kandi queria drogar e agredir sexualmente Porsha Williams durante a 9ª temporada. PP foi demitido no final da temporada.

Cynthia diz que quaisquer problemas entre Phaedra e Kandi são problema deles, ela apenas sabe que Phaedra é uma “ótima TV”… então ela não se oporia ao seu retorno.

Cynthia também tocou Kim Zolciak-Biermann potencialmente voltando… e embora ela ache que Kim também é uma TV imperdível, Cynthia diz que dói assistir ao queda do casamento de Kim que Croy.



Teremos que esperar e ver quais membros do elenco de OG, se houver, serão mortos no retorno ao lar.