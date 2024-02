Dakota Johnson não se preocupa com o fracasso de ‘Madame Web’ durante a fuga para o México

Dakota Johnson O novo filme de super-heróis de Annabeth foi um fracasso nas bilheterias – mas ela não está viajando… porque a água no México é boa, especialmente com o namorado ao lado dela.

A atriz tirou a roupa e ficou com um maiô branco estilo frente única enquanto se refrescava com seu homem Chris Martin nas águas praianas de Puerto Vallarta no domingo – continuando sua turnê pelo IDC, provando que nem mesmo um grande fracasso no cinema iria arruinar sua diversão.

O casal pode ser visto recarregando energias em uma espreguiçadeira… antes de Dakota se secar com uma toalha após um mergulho refrescante no oceano.

Agora, alguns podem argumentar que DJ, talvez, tenha fugido para o México para evitar todo o barulho do ‘MW’ depois que ele despencou neste fim de semana. No entanto, dada a sua turnê promocional despreocupada – onde ela até admitiu que não assisti muito o filme para desespero dos fãs de quadrinhos – algo nos diz que ela provavelmente nem percebeu o quão mal foi recebido… pelos fãs e pela crítica.

O total acumulado para o fim de semana de feriado de seis dias – começando no Dia dos Namorados e terminando no Dia do Presidente – foi de apenas US$ 25,8 milhões no mercado interno e aproximadamente a mesma quantia globalmente… definitivamente não está à altura para uma grande abertura de filme de super-herói.