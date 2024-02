Dallas Cowboys entrevistando dois ex-técnicos para sua vaga em DC

Tele Dallas Cowboys não perdem tempo em busca de um novo coordenador defensivo, com relatórios indicando que dois ex-técnicos experientes da NFL estão em sua lista de entrevistas. De acordo com Jonathan Jones, membro da CBS Sports NFL Insider, o Vaqueiros estão prontos para entrevista Mike Zimmer e Rony Rivera para o papel fundamental.

O cargo de coordenador defensivo ficou disponível depois que Dan Quinn, que ocupou o cargo de 2021 a 2023, aceitou o cargo de técnico principal no Washington Comandantes. Durante QuinnDurante sua gestão, os Cowboys exibiram uma defesa formidável, classificando-se consistentemente entre os 10 primeiros ao longo do período de três anos.

Mike Zimmer e Ron Rivera são os principais candidatos

Mike Zimmer, o ex-técnico do Minnesota Vikings de 2014 a 2021, ostenta um impressionante recorde de treinador de 72-56-1. Notavelmente, Zimmer traz uma história com o Vaqueirostendo atuado como assistente de 1994 a 2006, ganhando um anel do Super Bowl na temporada de 1995 como técnico de defesa.

Por outro lado, Ron Rivera, com passagens como treinador no Carolina Panteras (2011 a 2019) e o Comandantes de Washington (2020 a 2023), também traz uma vasta experiência. Rivera liderou o Panteras a quatro aparições nos playoffs e uma aparição no Super Bowl 50 durante seu tempo na Carolina. Em seus quatro anos com os Commanders, Rivera compilou um recorde de 26-40-1.

A potencial adição da Zimmer ou Rivera já que o coordenador defensivo dos Cowboys sinaliza um movimento estratégico para manter a hierarquia defensiva do time. Ambos os treinadores têm histórico comprovado e insights valiosos na construção de unidades defensivas de sucesso.

À medida que as entrevistas se desenrolam, o Vaqueiros e seus torcedores aguardam ansiosamente notícias sobre quem assumirá o papel crucial de coordenador defensivo, visando dar continuidade à tradição do time de ter uma defesa dominante nas próximas temporadas.