Dallas Cowboys quer voltar a jogar no Estádio Azteca, no México

Tele Dallas Cowboys são populares em todo o mundo e o México não é exceção, pois tem sido um dos times mais seguidos do país. O VaqueirosOs sucessos no século XX e as constantes viagens que faziam a solo mexicano fortaleceram uma relação que continua forte apesar da falta de títulos.

DallasO último jogo no México foi em 2001, mas isso pode mudar no curto prazo, segundo o dono do time.

As líderes de torcida do Dallas Cowboys ficam festivas como o Papai Noel, gerando frenesi nas redes sociaisTwitter

México é o único destino para Dallas partir

Jerry Jones conversou com a TUDN sobre a possibilidade de um retorno ao México para o Vaqueiros e expressou sua vontade de retornar à sua franquia.

“Continuaremos buscando maneiras de atrair nossos torcedores no México e o mais rápido possível para planejar um jogo recorde no Azteca.

“Se vamos desistir de um jogo, quero que seja para jogar no México, que é a nossa sinergia e afinidade natural com a nossa torcida”, disse o polêmico proprietário.

Quando a NFL retornará ao México?

A última vez que a NFL jogou no país foi em 2022 com o São Francisco 49ersque jogará no Super Bowl no domingo, vencendo o Cardeais do Arizona 38-10.

Todos os jogos oficiais, seis no total, foram disputados no Estádio Azteca, que está sendo reformado para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2026 e assim que o estádio for reformado, a liga anunciou que retornará à Cidade do México.

Por enquanto parece que não haverá jogos da NFL antes de 2026 no México, então ainda temos que esperar quando e se o Vaqueiros serão os que pisarão em solo mexicano.

Onde serão disputados os jogos internacionais da NFL 2024?

Na temporada de 2024, a NFL já confirmou que fará três partidas em Londres com o Chicago Bears, Minnesota Vikings e Jacksonville Jaguarsenquanto o Carolina Panteras jogará em Munique.

Eles também estarão no Brasil, mas nenhum time ‘da casa’ foi designado para o jogo, embora já tenha sido confirmado que em 2025 a NFL chegará à Espanha, no Santiago Bernabeu.