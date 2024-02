Damian Lillard e sua mudança de vida: o divórcio e o Milwaukee Bucks

EUn 2023 Damian LillardSua vida deu uma grande reviravolta quando ele chegou ao Milwaukee Bucks depois de 11 anos com o Portland Trail Blazers. Como se não bastasse um acontecimento drástico, ele também se divorciou da mãe de seus três filhos por “diferenças irreconciliáveis”.

Essa situação fez com que a vida do jogador passasse de cercado de pessoas para muito solitária, segundo o popular astro do basquete, que foi oito vezes All-Star da NBA.

“É definitivamente solitário porque sou um cara de família” Lillard disse à Sports Illustrated. “Minha vida é minha família.

“Depois dos jogos eu saía e toda a minha família voltava lá. Meus filhos saindo da brinquedoteca. Minha mãe, meu irmão, meus primos moravam lá, entende o que quero dizer?”

Então veio seu comércio para Milwaukee… Lillard deixou para trás uma vida inteira em Portland, onde estavam todos os seus amigos e familiares. O nativo de Oakland morava na cidade de Oregon desde os 22 anos e estabeleceu raízes profundas lá.

Ele também teve uma carreira individual de grande sucesso, tornando-se seis vezes All-Star, Rookie of the Year e Teammate of the Year. Ele também se tornou medalhista de ouro olímpico com a equipe dos EUA em 2020.

“Meus melhores amigos moram em Portland,” Lillard adicionado. “Então eu saía, íamos jantar, eles podiam vir à minha casa.

“Depois do treino, posso ir para a casa da minha mãe e relaxar. Foi assim que minha vida foi. Então, quero dizer, estou bem porque cresci. Mas é definitivamente solitário. Estou preenchido por essas pessoas. “

Lidando com uma grande decisão

Além de focar em sua equipe, Lillard está atualmente tentando descobrir como melhorar seu jogo ao lado do superstar Giannis Antetokounmpo. Enquanto isso, os Trail Blazers estão em segundo lugar na Conferência Oeste e estão 25,5 jogos atrás do ritmo.

Mas embora não se arrependa de sua decisão de ingressar no Bucks, que atualmente ocupa o terceiro lugar na Conferência Leste, Lillard admite que a transição foi “difícil”, tendo uma rotina muito solitária

“Mano, vá treinar, vá para casa, assista boxe, jogue videogame,” Lillard disse sobre sua nova rotina. “Cara, eu digito [boxing website] FightHype no YouTube 100 vezes e reze para que algo novo esteja lá.

“Sério, eu não tenho muita vida. Mas é isso que vem quando se toma uma decisão de menino grande. Você tem que estar preparado para isso e descobrir.”