Dan Dakich afirma que aumento da presença policial e grandes multas resolverão o problema de invasão judicial

Dan Dakich diz que os fãs de basquete universitário que defendem o fim dos ataques às quadras precisam relaxar … andaimes TMZ Esportes a solução para o problema é super simples.

De acordo com a ex-estrela do Hoosiers … tudo o que as escolas precisam fazer para evitar problemas com a corrida dos fãs no final do jogo é reforçar a presença da polícia nas noites em que isso é provável que aconteça.

“O maior impedimento é você conseguir os policiais – a polícia – grandes jaquetas brilhantes”, disse Dakich, “você cerca o [losing] equipe, e ninguém vem.”

Dakich explicou que a proteção contra a polícia ainda permitiria que os estudantes comemorassem as maiores conquistas de suas universidades durante a temporada, ao mesmo tempo que manteriam os mais vulneráveis ​​em segurança. E, se as escolas não se prepararem adequadamente para o resultado potencial e as coisas saírem do controle, ele acha que multas pesadas garantiriam que elas permanecessem no controle da situação.

“Você tem que fazer doer”, disse Dakich sobre os pênaltis. “Você tem que ganhar um milhão.”

A ESPN acaba de mostrar um novo ângulo do ataque à quadra em Wake Forest, onde Kyle Filipowski, do Duke, se machucou. Posso ver claramente onde ele machuca o joelho enquanto um torcedor o provoca enquanto corre para o meio da quadra. Inacreditável. pic.twitter.com/ABAsKC2kTI -Kyle Boone (@kyletheboone) 24 de fevereiro de 2024

É claro que muitos dentro e fora do esporte pediram o fim da tradição de longa data depois Kyle Filipowski que lesões pelos torcedores do Wake Forest depois que eles correram para a quadra após uma vitória por 83-79 no sábado.

Na verdade, Jay Bilas – um analista da ESPN e ex-jogador do Duke – sugeriu que citações ou mesmo prisões deveriam ser impostas para acabar com a loucura.

Jay Bilas, da ESPN, sobre a invasão da quadra: “Se eles quisessem impedir, poderiam impedir amanhã… Você não precisa impedir a invasão da quadra. Uma vez, tudo o que você precisa fazer é quando eles estiverem na quadra , não os deixe escapar. Basta dizer: ‘Vocês estão todos detidos’ e dar-lhes todas as citações ou… pic.twitter.com/Bdbb0SZTDy – Anúncio horrível (@awfulannouncing) 26 de fevereiro de 2024

Mas, Dakich – que na verdade teve um de seus jogadores sofrendo uma lesão grave em uma situação de invasão de quadra durante seu tempo como técnico principal do Bowling Green – deixou claro… ele se opõe totalmente a tudo isso.



