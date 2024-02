Dan Marino e o dinheiro que perdeu com Ace Ventura por causa de uma má decisão

Dan Marinoa participação especial do icônico Jim Carrey a comédia “Ace Ventura: Pet Detective” pode ter lhe custado uma quantia significativa. O ex-quarterback confirmou os rumores de que optou por uma taxa fixa de participação em vez de uma porcentagem do faturamento bruto do filme.

Cena de luta sexy de Megan Fox x Jason Statham

Ele brincou com humor sobre seu papel no lançamento Carreycarreira de, brincando que sem ele Carrey poderia não ter alcançado o estrelato.

“Na verdade, eu fiz de Jim Carrey uma estrela porque se não fosse por mim ninguém saberia quem diabos ele era”, disse ele ao “The Pat McAfee Show”.

Apesar de hesitar inicialmente após ler o roteiro, Marino foi influenciado pelo carisma de Carrey durante uma reunião, acabando por concordar com o papel.

Seu papel no filme

No filme, Marino se retrata como alvo de uma trama de sequestro de um descontente ex-chutador fictício dos Dolphins.

Lançado em 1994, o filme “Ace Ventura: Pet Detective” arrecadou mais de US$ 107 milhões em todo o mundo, o equivalente a mais de US$ 220 milhões hoje.

Embora os detalhes financeiros exatos permaneçam não divulgados, MarinhoA decisão de optar por uma taxa fixa provavelmente resultou na renúncia de uma parte substancial dos lucros do filme, custando-lhe potencialmente milhões.

“Eles me ofereceram uma porcentagem do valor bruto e, conhecendo-me, não aceitei”, Marinho observado.

“Peguei o dinheiro de curto prazo, mas tudo bem.

“Eu teria me saído muito bem.”