Dana White: Conor McGregor x Michael Chandler esperançosamente acontecerá no ‘outono’ de 2024

O tão esperado retorno de Conor McGregor ao UFC terá que esperar um pouco mais.

Apesar de McGregor anunciar planos de enfrentar Michael Chandler em 29 de junho no card anual da International Fight Week em Las Vegas, o CEO do UFC, Dana White, revelou que nenhuma data foi definida para o tão aguardado confronto. Na verdade, White diz que agora tem como meta o final de 2024 para o confronto, depois que McGregor e Chandler se enfrentaram pela primeira vez como treinadores no The Ultimate Fighter no início de 2023.

“Eventualmente”, disse White O show de Pat McAfee quando questionado sobre McGregor x Chandler. “Espero que este ano. Não há data. Estou esperando pelo outono. [Hopefully] fazemos isso no outono.

Este é o último adiamento da luta que era inicialmente esperado no ano passado, depois que McGregor foi anunciado como treinador no reality show, que foi ao ar durante o verão de 2023. Na época, McGregor não havia retornado ao programa antidoping do UFC. depois de sofrer uma fratura devastadora na perna em sua última partida contra Dustin Poirier em 2021.

McGregor finalmente retornou ao programa antidoping em outubro passado, mas será obrigado a passar por seis meses de testes antes de retornar ao octógono.

Esse cronograma abriu caminho para um possível retorno no UFC 300 em abril, mas McGregor jogou água fria nessa ideia depois de anunciar que enfrentaria Chandler em 29 de junho.

Agora parece que essa data também não está mais em jogo.

Quanto a Chandler, ele permaneceu firme em esperar por McGregor porque essa é a luta que lhe foi prometida desde que treinou o reality show ao lado do ex-campeão de duas divisões do UFC.

“Não vou mentir para você e dizer que não houve momentos de frustração”, disse Chandler ao MMA Fighting em janeiro. “Momentos de ‘dane-se, lute com outra pessoa!’ Isso é o que todo mundo estava dizendo que eu deveria fazer há meses.

“Mas eu assinei meu nome nesse contrato, assumi esse compromisso. Eu quero lutar com Conor. Ele quer lutar comigo. Simplesmente não está na linha do tempo de todo mundo.”

Chandler lutou pela última vez no UFC 281 em novembro de 2022, o que significa que ele provavelmente acabará passando quase dois anos fora de ação antes de enfrentar McGregor – e isso presumindo que uma data seja marcada no outono.

Por enquanto, a saga de reservas McGregor vs. Chandler continua sem fim à vista.