Dana White detalha como contratou Joe Rogan para convocar lutas para o UFC, revela que trabalhou de graça no início

Quando Dana White, Lorenzo Fertitta e Frank Fertitta compraram o UFC por US$ 2 milhões, havia muito trabalho a ser feito para renovar um produto falido e isso incluía a produção para futuras transmissões.

Após o fechamento da venda em 2001, White assumiu a presidência do UFC e foi sua função ressuscitar a promoção, o que exigiu que ele basicamente reconstruísse tudo do zero. Sua primeira tarefa foi fechar os antigos escritórios em Nova York antes de mudar o UFC para Las Vegas e isso significou que White teve que vasculhar tudo que foi deixado para trás pelos proprietários anteriores.

Acontece que aquela viagem para fechar os escritórios do UFC levou White a contratar Joe Rogan para se juntar à equipe de transmissão como principal comentarista colorido.

“Peguei um avião e voei para Nova York e comecei a limpar os antigos escritórios”, explicou White no Jogos com Nomes podcast. “Eu estava esvaziando todas essas caixas e mandando para Las Vegas coisas que pensei que precisava manter no escritório. Eles tinham um videocassete porque ficaram com fitas de merda por dias. Devo ter assistido 250, 300 fitas só para ter certeza de que não era nada [we needed]. Então eu coloquei essa fita e havia um talk show, O show de Keenan Ivory Wayanso irmão mais velho dos Wayans tinha seu próprio talk show e Joe Rogan estava lá.

“Eu conhecia Joe Rogan de Fator medo porque eu assistia na TV. Joe Rogan estava falando sobre como os lutadores do UFC eram durões e o que eles realmente fariam com esses caras do caratê que estavam nos filmes e coisas assim. Eu pensei que esse cara sabia do que estava falando. Ele é inteligente, engraçado, articulado. Antes de comprarmos a empresa, ele trabalhou um pouco no UFC. Ele era um entrevistador nos bastidores, mas eu nem sabia disso quando vi o vídeo dele.”

Assim que White viu a fita com Rogan discutindo apaixonadamente sobre lutadores de MMA, ele decidiu que era alguém que poderia se juntar à equipe de transmissão do novo e melhorado UFC.

“Entrei em contato com Rogan”, explicou White. “Naquela época acho que foi na internet, entrei em contato com ele e começamos a conversar e perguntei se ele gostaria de trabalhar para nós e ser comentarista.”

Está bem documentado que nos primeiros anos em que o UFC esteve sob nova direção, a organização estava perdendo dinheiro a todo custo. Os irmãos Fertitta continuaram investindo cada vez mais dinheiro na promoção, mas o UFC estava lutando para se manter à tona.

Não foi até 2005, quando O ultimo lutador estreou que o UFC finalmente começou a mudar as coisas, mas no meio todo mundo teve que ajudar para sobreviver – e isso incluía Rogan.

“Então, se você olhar onde estava o UFC naquela época, estávamos perdendo dinheiro como loucos”, disse White. “Compramos por US$ 2 milhões, o que parece uma ótima história agora, acabamos ficando com quase US$ 40 milhões no buraco antes de darmos a volta por cima.

“Mas Joe Rogan fez os primeiros 12 ou 13 shows de graça. Ele disse ‘f*** sim, vou lá e faço isso e sento nos melhores lugares da casa’ e tudo mais.”

Rogan continua sendo uma referência nas transmissões do UFC desde então e ainda é o principal comentarista colorido em todas as principais transmissões pay-per-view que acontecem nos Estados Unidos.

“Joe e eu somos amigos íntimos há muito tempo”, disse White. “Eu faria qualquer coisa por Joe Rogan.”