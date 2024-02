Dana White entusiasma-se com a abertura de um UFC Performance Institute na Cidade do México

ESempre que jornalistas perguntam a Dana White sobre atletas mexicanos de esportes de combate, ele sempre dá apoio à história desses esportes no país vizinho. Ao longo da história, alguns dos lutadores mais importantes e bem-sucedidos foram mexicanos. Especificamente, o boxe nos deu lendas absolutas do esporte, como Julio Cesar Chavez, Erik Morales, Juan Manuel Marquez, Canelo Anvarez e muitos mais. Dana White é o principal defensor do MMA, que ainda está engatinhando no México. Daí o motivo pelo qual decidiu abrir o UFC Performance Institute na Cidade do México.

O local foi inaugurado oficialmente na quinta-feira, poucos dias antes do UFC México, dia 24 de fevereiro. Dana White cortou a fita cerimonial e ofereceu algumas palavras para esta nova empreitada. Isto é o que ele disse: “Esse é um sonho/objetivo meu há muito tempo, desde 2001. Eu estava apenas dizendo para esses caras, para andarem pelos corredores, olharem para a academia e [seeing] esta incrível instalação é incrível. Eu queria isso há muito tempo, então estou muito animado. Fica cada vez melhor e melhor e melhor cada vez que construímos um. Agora você pode dizer honestamente que o PI do México é o instituto de melhor performance do UFC, sem dúvida.”

Card do UFC México para o próximo sábado

O próximo evento do UFC México neste fim de semana será encabeçado por Brandon Moreno lutando contra Brandon Royval. Yair Rodriguez enfrentará Brian Ortega no co-evento principal. Além disso, Raul Rosas Jr. retorna para lutar contra Ricky Turcios. Um evento que acontecerá às 19h PST. White retorna ao México para afirmar sua determinação em fazer o esporte crescer em um país naturalmente voltado para os esportes de combate. Este é o terceiro Performance Institute que ele abre depois dos de Las Vegas e Xangai, na China.