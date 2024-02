Dana White experimenta ‘falha mental’ durante entrevista no UFC e esquece do que está falando

Ddurante uma excelente entrevista com o especialista do UFC Kevin Iole em seu canal no YouTube, presidente do UFC Dana White experimentou um raro momento de esquecimento.

A entrevista, que durou aproximadamente 30 minutos, abordou uma série de tópicos relacionados ao mundo das artes marciais mistas. No entanto, em meio à conversa envolvente, White perdeu momentaneamente a noção de seus pensamentos. ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO.

Dana White esquece o que está falando durante entrevista no UFC

Uma das principais discussões durante a entrevista girou em torno do atraso no retorno de Conor McGregor ao UFC. Dana White ofereceu informações sobre a situação de McGregor, afirmando: “Em primeiro lugar, ele está voltando de uma das lesões mais graves da qual você pode se recuperar.” White referiu-se a casos anteriores em que lutadores como Anderson Silva e Chris Weidman enfrentaram longas ausências do octógono devido a lesões semelhantes.

Além disso, White destacou a estabilidade financeira de McGregor, enfatizando que o retorno de McGregor ao UFC não é motivado apenas por questões monetárias.

Apesar do lapso momentâneo, a entrevista atraiu atenção significativa, acumulando impressionantes 45.000 visualizações no momento da redação. Fãs e telespectadores assistiram às perspectivas de White sobre vários aspectos do cenário do UFC, incluindo lesões de lutadores, dinâmica de negócios e próximos combates.

Embora o esquecimento de White tenha adicionado um toque de espontaneidade à entrevista, isso não prejudicou a qualidade geral da conversa, que ofereceu informações valiosas sobre o funcionamento interno do UFC.