Dana White revela presentes de Vladimir Putin para Khabib Nurmagomedov após vitória de Conor McGregor

Enquanto Khabib Nurmagomedov atravessava ondas de funcionários da Comissão Atlética de Nevada, policiais de Las Vegas e seguranças do UFC até os fundos da T-Mobile Arena no UFC 229, uma ligação estava esperando.

Na linha estava Vladimir Putin, que foi da TV ao telefone para parabenizar o campeão do Daguestão segundos depois de nocautear o maior astro do MMA, Conor McGregor, em uma luta que virou sensação mundial.

O presidente russo teve que esperar um pouco – depois da confusão que se seguiu com Nurmagomedov pulando no meio da multidão para lutar contra o companheiro de equipe de McGregor, Dillon Danis, muitos corpos foram necessários para limpar o local. Multas pesadas seguiriam para todos os envolvidos, nenhuma maior do que para “The Eagle”, que acabou perdendo US$ 500.000 de sua bolsa de combate.

Mas, segundo White, Nurmagomedov recebeu um presente de Putin que, para a maioria, seria um recurso que mudaria vidas. Os parabéns de Putin por telefone foram apenas o gesto de abertura do que o CEO do UFC disse ser um presente luxuoso concedido ao então campeão dos leves do UFC e a seu já falecido pai, Abdulmanap Nurmagomedov.

“Ele nem voltou para o camarim depois da luta, e Putin estava ao telefone”, White contou sobre a saga do UFC 229 no “Jogos com Nomes” podcast. “Putin deu a ele e a seu pai cerca de US$ 20 milhões em propriedades na Rússia. Depois ele foi para os territórios muçulmanos onde esses caras estão, carros, dinheiro, academias, o que ele quisesse.”

Muitos desses presentes para Nurmagomedov foram documentados, incluindo uma luxuosa Mercedes dada pelo aliado de Putin e agora sancionado homem forte checheno Ramzan Kadyrov, cuja obsessão de longa data com o MMA e alianças com lutadores do UFC mais tarde atrairiam a atenção do Departamento de Estado dos EUA. Os 20 milhões de dólares de Putin em imóveis não eram anteriormente conhecidos como um presente.

Nurmagomedov não era estranho, porém, à generosidade de Putin, seja direta ou indiretamente. De acordo com Karim Zidan do Bloody Elbow, a maioria de seus campos de treinamento foram financiados pelo oligarca russo e amigo de Putin Ziyavudin Magomedov, que mais tarde foi preso por supostamente desviar fundos estatais no valor de aproximadamente US$ 180 milhões.

Quase seis anos depois daquela noite fatídica em Las Vegas, Nurmagomedov está aposentado e resistiu aos esforços de White para trazê-lo de volta ao octógono. De acordo com White, o dinheiro é a razão pela qual McGregor não voltará tão cedo.

“Quando você chegar a esse nível [of Nurmagomedov’s fame], é como estamos lidando com Conor McGregor”, disse White. “Conor McGregor mora em um iate no meio do lugar mais quente do mundo naquela época. Depois de chegar a esse nível, você não vai mais se levantar e levar um soco na cara.”

White deu a entender que a saída de Nurmagomedov do MMA – fruto de uma promessa feita à mãe após a morte do pai – o impediu de conquistar o manto de bode do MMA.

“O GOAT é Jon Jones”, disse ele. “Jon Jones está invicto. Khabib também está invicto, mas eu gostaria de ter visto Khabib fazer mais.”