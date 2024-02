Danny Barlow revela que conseguiu um nocaute devastador usando o antebraço quebrado no UFC 298

Com um apelido como “Lefthand2God”, não é surpresa que Danny Barlow dê um soco sério, mas nem ele poderia imaginar que conseguiria seu primeiro nocaute no UFC com um braço quebrado.

Na noite do último sábado, no UFC 298, Barlow agrediu Josh Quinlan com uma saraivada de socos e acabou com vários knockdowns antes que o árbitro misericordiosamente interrompesse a luta no segundo round. Posteriormente, Barlow observou que provavelmente quebrou o braço na luta e um raio-x feito em um hospital local em Anaheim revelou que ele teve uma fratura nítida no antebraço.

O que é ainda mais inacreditável é que Barlow desferiu a maioria dos golpes finais usando a mão esquerda – aquela mesma conectada ao antebraço quebrado que agora está engessado enquanto ele aguarda notícias sobre se precisará ou não se submeter a uma cirurgia para reparar. o dano causado.

“Sabíamos que estava quebrado”, disse Barlow ao MMA Fighting. “É o antebraço. Acho que aconteceu logo no primeiro minuto do primeiro round, foi logo no início. Ou terei um ‘L’ com o braço quebrado ou um ‘W’ com o braço quebrado. Estou tentando conseguir aquele ‘W’.”

Foi provavelmente o pior cenário que surgiu depois que Barlow sofreu a lesão no início da luta e ele nem estava tentando usar a mão esquerda depois de perceber que seu braço estava quebrado. Em vez disso, Barlow tentou disfarçar suas combinações para que Quinlan não percebesse a lesão e tentasse usá-la contra ele.

“Você precisa encontrar uma maneira de se ajustar a isso”, disse Barlow. “Foi um ajuste mental com certeza, mas se você ainda vai lutar contra isso, a única coisa que você não quer é avisar o seu oponente. Você não quer mostrar nenhum sinal e uma coisa que as pessoas notam é quando você começa a sacudir o braço ou para de jogá-lo.

“Então comecei a jogar mais. Muitas vezes que eu joguei, nem queria acertar. Eu estava apenas jogando para mantê-lo lá e preparar algumas coisas nas rodadas posteriores. Eu não queria ficar ali parado para que ele pudesse chutá-lo.”

Quando o primeiro round terminou, Barlow foi para o seu escanteio, mas não informou seus treinadores sobre a lesão porque sabia que as câmeras e microfones ao redor sem dúvida captariam a lesão.

“Eu não queria que os comentaristas soubessem porque eles ouvem o que você está falando”, disse Barlow. “Acabei de lidar com isso. Não tive tempo de resolver o problema, então tive que fazer ajustes sozinho.”

Examinando a luta, Barlow percebeu que sua precisão foi prejudicada pelo braço quebrado enquanto ele continuava desferindo socos apenas para manter Quinlan desprevenido.

“É engraçado porque enquanto estou dando um soco nele, estou jogando esse braço esticado, mas ele continuou [sideways]”, disse Barlow. “Eu estava jogando e se você ver logo antes de acertá-lo com o punho do martelo, eu joguei dois direto [punches] e eles passaram por sua cabeça. Cada vez que eu jogava, eu tinha que reajustá-lo. Joguei duas vezes e passou pela cabeça dele e estou vendo ele. Eu estava tentando alinhá-lo, mas ele continuava errando. Então eu acertei ele com o punho rápido porque não conseguia mirar.

“Não estava indo na direção em que eu estava jogando. Eu senti isso com certeza. A precisão desapareceu. Eu estava basicamente batendo nele com um pedaço de pau quebrado.”

Barlow não apenas continuou lutando, mas o soco que levou à finalização veio de sua mão esquerda. No momento, ele não achou que os tiros de sua esquerda estivessem acertando com tanta força porque ele obviamente não conseguia sentir o impacto devido ao braço quebrado.

Ainda assim, os socos de Barlow continuaram encontrando lugar enquanto ele acertava Quinlan com vários golpes fortes, derrubando-o no chão várias vezes até que a luta finalmente foi interrompida.

“Parecia difícil, mas na luta realmente não parecia que eu estava jogando forte”, disse Barlow. “Eu só estava tentando mantê-lo ativo e não mostrar que estava quebrado. Eu estava lendo muitos comentários e eles estavam fazendo comparações com Mike Tyson e eu estava viajando. Foi uma loucura que ninguém tenha notado.

“É por isso que a luta se tornou muito mais básica do que deveria ser. Porque eu quebrei. Por isso não chutei, teve muita coisa e fiz totalmente o oposto [of what we planned] porque se cairmos no chão e agora estou lutando com um braço quebrado. É por isso que eu queria continuar no boxe.”

Apesar da lesão, Barlow conseguiu finalizar o carretel de destaque e agora seu apelido exclusivo provavelmente assumirá um significado totalmente novo, considerando que de alguma forma ele gerou força suficiente com um braço quebrado para afastar Quinlan.

“O nome é definitivamente abençoado depois disso”, disse Barlow rindo. “Eu queria entrar lá e fazer uma declaração. É definitivamente uma declaração depois daquela luta.”