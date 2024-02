Darius Rucker elogia a música country de Beyoncé e espera que ganhe AOTY

Dario Rucker é um grande fã de Beyoncé juntando-se ao seu gênero … dizendo que está amando sua nova música country e espera que isso finalmente lhe dê o cobiçado Grammy de Álbum do Ano.

O lendário cantor e compositor – que é um dos poucos artistas negros que entrou no country com sucesso – estava no LAX na quarta-feira quando um fotógrafo lhe perguntou sobre o último lançamento de Beyoncé, “Texas Hold ‘Em”.