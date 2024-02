Darren Waller corre o risco de irritar Travis Kelce após comentário de Taylor Swift no Super Bowl

Darren Waller pode ter se tornado o mais impopular NFL jogador durante a noite – pelo menos aos olhos de Taylor Swift fãs – depois de alegar que ela não deveria receber um anel genuíno do Super Bowl do Chefes de Kansas City. O Gigantes de Nova York estrela sugeriu o Chefes deveriam reservar suas joias genuínas e de valor inestimável para os membros do time, em vez de fãs famosos como Rápido.

Andy Reida equipe garantiu uma vitória por 25 a 22 na prorrogação sobre o São Francisco 49ers para conquistar seu segundo campeonato consecutivo da NFL, tornando-se o primeiro time desde o Patriotas da Nova Inglaterra em 2004 para reter o troféu Vince Lombardi.

Jackson Mahomes fica grudento com Jason Kelce em vídeo desconfortável do Super Bowl

O jogador de 34 anos tem sido presença regular na suíte VIP do Chefes nesta temporada e deu a seu namorado Travis Kelce um famoso beijo em campo depois de ver o tight end ajudá-los a vencer.

Todos os olhos estavam voltados Rápido na preparação para o jogo em 11 de fevereiro, enquanto ela comemorava com seus amigos Blake Lively e Kylie Kelceque é casado com Jason Kelce, Travis‘ irmão.

Mas Gigantes extremidade apertada Waller acha que isso não é suficiente para recompensá-la com alguns grandes diamantes e disse que a honra deveria ser reservada para quem entra em campo com o uniforme do time.

Quando questionado por um repórter do TMZ Sports se ele se sentia Rápido merecia um anel, ele respondeu: “[the] pessoas [who deserve it are] nas reuniões, no campo, tipo, mesmo nas trincheiras, sabe?”

Porém, nem tudo foi negativo. O jovem de 31 anos disse que não haveria nada de errado em dar ao cantor de ‘Anti-Hero’ uma réplica de Kelcejóias se ele se sentisse inclinado a fazê-lo.

Um fã de Swift

Mesmo considerando os “pais e Chads” que vão ao jogo, como Rápido uma vez observado, não haverá fãs mais dedicados do que Rápido para o Chefes esta estação.

A 14 vezes vencedora do Grammy compareceu a 13 jogos no total desde que começou a namorar Kelce em setembro, incluindo todos os jogos da pós-temporada e, claro, fazendo uma corrida de última hora ao redor do mundo para ver o Super Bowl.

Dado que ela viajou por nove fusos horários em um exaustivo voo de 11 horas vindo do Japão apenas para ver sua outra metade jogar uma partida de futebol, é justo dizer Rápido merece algo como reconhecimento por seu apoio.