Se Darren Waller estavam comandando os Chiefs, ele não daria Taylor Swift um anel do Super Bowl … andaimes TMZ Esportes ele acha que as joias do campeonato deveriam ser estritamente para os membros reais do time de KC.

A estrela do New York Giants explicou seus pensamentos sobre o assunto depois que o namorado de Swift, Travis Kelcetrancado seu terceiro título do Super Bowl no Allegiant Stadium em Las Vegas.

Waller disse que embora fosse totalmente a favor de Swift conseguir uma réplica do anel… o gelo real deveria ir para “as pessoas nas reuniões, no campo – tipo, realmente nas trincheiras, sabe?”

Claro, há muitos Chiefs Kingdown que discordariam… Afinal, Swift parecia ser um amuleto de boa sorte para Kelce e seus companheiros de equipe ao longo da disputa pelo título nesta temporada.

Ela compareceu a 13 jogos no total… incluindo as quatro disputas de playoffs que os Chiefs tiveram que vencer para obter a coroa do SB LVIII.

Mas, claramente, Waller acha que isso não é suficiente para recompensá-la com alguns grandes diamantes.

O tight end de NY também nos falou sobre Patrick Mahomes e a incrível trajetória que ele tem feito desde que se tornou titular do Chiefs em 2018… e ele disse que certamente pode ver o quarterback pegando Tom Bradya marca de sete títulos do Super Bowl em um dia.



