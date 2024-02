David Beckham compartilha o progresso da recuperação de Victoria após acidente na academia

Dia dos Namorados não trouxe boas notícias para Victoria Beckham.

A cantora surpreendeu todos os seus seguidores ao compartilhar uma imagem em que contava ter sofrido um acidente na academia.

Victoria Beckham compartilha o “lado paterno perfeito” de David Beckham em férias no paraíso tropical

“Feliz Dia dos Namorados para mim… caí na academia!” ela escreveu em sua conta pessoal.

Embora as lesões geralmente demorem um pouco para cicatrizar, o processo de recuperação pode ser mais suportável se seu marido for um ex-jogador de futebol profissional que também passou por coisas semelhantes.

Se alguém sabe o quão ruim pode ficar quando você sofre uma lesão, é David Beckham. O ex-capitão da Inglaterra tem cuidado do companheiro desde que ocorreu a lesão.

A princípio, parecia Lesão de Vitória foi apenas uma torção no tornozelo, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O ex-capitão do Manchester United compartilhou que espera-se que o tempo de folga de sua esposa seja longo, com a lesão sendo bastante grave. mais sério.

Victoria Beckham quebrou o tornozelo

David Beckham revelou a extensão do estado de sua esposa, confirmando que a ex-cantora havia sofrido uma fratura em um dos ossos.

“Minha esposa sofreu um rompimento limpo”, Beckham postado no Instagram.

Além disso, David Beckham contou como sua esposa manteve a área protegida por uma bota ortopédica desde o momento do incidente.

Qual é o tempo estimado de afastamento do trabalho devido a uma fratura no tornozelo

Especialistas alertam que a recuperação da área é fundamental para avaliar o desfecho final da lesão. Estima-se que o tempo final de recuperação dessa lesão varie de dois a três meses até que a pessoa possa retornar aos hábitos normais.

No caso de Victoria Beckhamserá menor, pois não foi necessária a realização de cirurgia e ela optou por recuperar a área diretamente com a bota ortopédica.