De forma inédita, Jornada Pedagógica prioriza orientação específica para públicos diferentes da Semed Penedo

Alfabetizar uma criança exige o uso de práticas pedagógicas diferentes do letramento para adultos. Da mesma forma, é necessário utilizar abordagens diferenciadas para estudantes dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino Fundamental, das turmas da EJA e para atender estudantes da Educação Especial.

Com tantas diferenças nas escolas da Prefeitura de Penedo, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) inovou na edição 2024 da Jornada Pedagógica, apresentando temas específicos para professores de cada modalidade ou etapa.

Os trabalhos abertos na segunda-feira, 05, priorizam conteúdos direcionados para docentes do Ensino Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação Especial e da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

“Este ano, de forma inédita, nós temos várias conferências dentro da jornada e a cada dia para duas modalidades ou etapas, acontecendo em simultâneo, para que os professores daquela modalidade, daquela etapa, dialoguem, reflitam, troquem experiências com formadores e conferencistas”, pontua Keith Guimarães, Coordenadora Pedagógica da Semed Penedo.

A Jornada Pedagógica 2024 também observa aspectos distintos da mesma modalidade, a exemplo do planejamento para turmas da EJA da cidade e da zona rural. Além da metodologia da Educação para Jovens e Adultos, o processo de ensino/aprendizagem precisa considerar a realidade local, como ensina Paulo Freire (1921-1997), educador brasileiro referência mundial em pedagogia da educação.

“A jornada tem esse papel de direcionar o fazer pedagógico na nossa rede, inclusive com uma discussão muito pertinente que iniciamos no ano passado, que é a transição dos anos finais para os anos finais. O aluno sai do Ensino Fundamental 1, com um professor só, e vai para os anos finais, quando terá nove professores, cada um por área do conhecimento, em uma faixa etária que é a adolescência, caracterizada por várias interrogações. Então, o currículo dos anos finais vai ter um olhar voltado para essa transição também”, acrescenta Keith Guimarães sobre mais um trabalho inovador da Semed Penedo.

SECOM Penedo

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte