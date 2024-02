Declaração de divulgação dos Chiefs, confirme que todos os funcionários estão seguros após o tiroteio na Union Station

TOs Kansas City Chiefs divulgaram um comunicado após o tiroteio após o desfile do time no Super Bowl que, segundo relatos, deixou uma pessoa morta.

No comunicado, a equipe confirmou que todos Chefes o pessoal estava são e salvo após o caos que se desenrolou fora de estação da União.

A declaração completa da equipe diz:

“Estamos verdadeiramente entristecidos pelo ato de violência sem sentido que ocorreu fora da Union Station no final do desfile e comício de hoje.

Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e toda Kansas City.

Estamos em estreita comunicação com o gabinete do prefeito e também com o Departamento de Polícia de Kansas City.

Neste momento, confirmamos que todos os nossos jogadores, treinadores, funcionários e suas famílias estão seguros e responsáveis.

Agradecemos aos policiais locais e aos socorristas que estiveram no local para ajudar.”

Fãs do Kansas City Chiefs enfrentam um suspeito de tiroteio durante o Super Bowl Rally

Fãs ajudam a capturar suspeito fora da Union Station

Um vídeo que circulou online minutos após o incidente capturou uma cena dramática onde, em meio ao caos, fãs podiam ser vistos atacando e detendo um suspeito até que a polícia chegasse para levá-lo sob custódia.

Embora a polícia não tenha divulgado um comunicado oficial sobre os indivíduos que foram presos, vídeos do local mostram pelo menos duas pessoas sendo algemadas.