Deion Sanders dá ultimato aos jogadores do Colorado e ‘ameaça’ substituí-los se não melhorarem

Deion Sanders enviou uma mensagem clara ao seu Búfalos do Colorado jogadores para melhorar sua unidade e irmandade depois de ficarem descontentes com a quantidade de talento pessoal no vestiário, já que ele até traz o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos para manter a disciplina de seu lado, incluindo seu filho, Ela porta.

O técnico Prime tenta preencher seu time com líderes enquanto eles buscam melhorar seu 4-8 NCAA recorde que começou de forma promissora com três vitórias no início da temporada, antes de atingir um recorde árido de 1-8 que azedou.

Colisão perigosa de Caitlin Clark com torcedor do estado de Ohio durante invasão no tribunal

“Preciso que todos vocês se reúnam e se unam” Lixadeiras disse via Well Off Media. “Estou cansado de vocês na mesa do café da manhã, na mesa do almoço ou na mesa de jantar com seus telefones.

“Temos cinco gatos que estão ao telefone. Ninguém está falando. Nem se conhecem. Seu grupo deveria se conhecer. Saia dos malditos telefones e conheça seus companheiros de equipe.”

Sanders ameaça cortar jogadores

Lixadeiras melhorou o talento ao introduzir 30 novos jogadores, mas como muitos deles são novos, eles não estão unidos e, portanto, podem demorar para clicar no campo, o que não é ideal para o lado ofensivo.

Mas ele garantiu que qualquer jogador que pense que tem sua vaga garantida para a temporada terá que pensar novamente, declarando que pode ser substituído, apesar do Dia Nacional de Contratação estar iminente no horizonte na quarta-feira, 7 de fevereiro.

“Precisamos melhorar”, acrescentou Sanders à sua equipe. “Pare de relaxar. Pare de ficar aqui apenas sobrevivendo.

“Se você quiser bater, vá em frente e bata… Então, podemos substituí-lo agora mesmo.”

O Spring Game acontece no dia 27 de abril e os Buffaloes jogarão em sua cidade natal, Boulder, daí a urgência com união e condicionamento.