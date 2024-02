Delícias do dia do jogo: reveladas as comidas favoritas da família Kelce no Super Bowl

Cquando chega Super Bowl salgadinhos, clássicos como asas de frango, pizza, batatas fritas e molho e cascas de batata sempre vêm à mente. Esses são os alimentos preferidos no dia do jogo, especialmente durante o maior jogo do ano – o Super Bowl. Mas você já se perguntou o que os profissionais comem durante as celebrações do Super Bowl? Você pode se surpreender ao descobrir que eles não são tão diferentes do resto de nós.

Para a família Kelce, os lanches do Super Bowl têm tudo a ver com conforto e tradição. Donna Kelcea matriarca da família, revelou em uma entrevista exclusiva ao Mashed que a propagação do dia do jogo é surpreendentemente identificável.

Ela compartilhou: “Provavelmente não faço isso há mais de 20 anos, porque estive no jogo ou tentei estar no jogo, mas tenho alguns pratos do Super Bowl dos quais gosto, e eles combinam muito bem com alguns dos vinhos Barefoot também.”

Embora seus filhos sejam estrelas do futebol, suas comidas favoritas nos dias de jogo são refrescantemente realistas. Donna revelou que Travis‘a primeira escolha sempre foram asas de frango, enquanto Jasãoa escolha de é uma homenagem ao seu tempo com o Filadélfia Eagles: o cheesesteak Philly. Quanto à própria Donna, ela adora os clássicos cachorros-quentes.

Donna gosta de um vinho muito bom

Curiosamente, Donna fez recentemente uma parceria com a Barefoot, patrocinadora oficial do vinho da NFL, o que adicionou uma nova dimensão às celebrações do Super Bowl. Ela compartilhou suas combinações de vinhos para suas comidas favoritas do dia do jogo, sugerindo uma taça de Sauvignon Blanc para complementar as amadas asas de frango de Travis e uma garrafa de Cabernet Sauvignon para acompanhar o icônico filé de queijo Philly. Para seus “cachorros-quentes à moda antiga”, ela recomendou combiná-los com Pinot Grigio para uma combinação clássica simples.

Apesar do estrelato no futebol, a propagação da família Kelce no Super Bowl é revigorante e acessível. Seu amor pelas comidas clássicas dos dias de jogo combinadas com um toque de sofisticação dos vinhos Barefoot reflete um equilíbrio perfeito entre conforto e elegância. Portanto, seja você um profissional de futebol ou um fã em casa, você pode saborear os mesmos deliciosos petiscos e combinações de vinhos para elevar sua experiência no Super Bowl.