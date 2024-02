Derek Carr responde a Michael Thomas: “Temos Chris Olave”.

Santos de Nova Orleans quarterback Derek Carr recentemente apareceu no Dois G’s em um Pod podcast com James Jones e Âmbar Theoharis atirar de volta no companheiro de equipe Michael Tomásque afirmou que um passe ruim do QB foi o responsável por sua lesão.

Carr, 32, começou dizendo o quanto ama Thomas, revelando que o wide receiver estava frustrado desde o início de 2023 NFL temporada devido a vários contratempos com lesões nos anos anteriores.

NFL: A luta pós-jogo de Michael Thomas e Derrick Brown foi capturada em vídeoYT/Jacó_

“E eu entendo também que quando entrei no prédio, tínhamos Chris Olave, que eles estavam tentando treinar para ser o cara número 1, então, de repente, cada repetição e cada leitura na prática é Chris primeiro”, disse Carr. “E como um superstar que Mike é e o que ele tem sido, Posso entender que você esteja lidando com todo o barulho das lesões. Você está lidando agora, Chris se tornou um cara, e ele ama Chris, esse é o cara dele Estado de Ohiotudo isso, mas posso entender onde a frustração começa a crescer.

“Posso entender onde todas essas coisas começaram a acontecer. Mas houve momentos durante a temporada em que ele ficou frustrado ou isso ou aquilo, e eu não iria, você sabe, twittar sobre isso, eu apenas ligaria para ele … E eu dizia, ‘Olha, mano, é isso que é, mano. Somos homens adultos. Podemos conversar sobre qualquer coisa.’ E toda vez que eu fui lá e conversei com ele, houve momentos em que eu fui até ele e o confrontei sobre algo e disse algo, e ele provavelmente, com o tempo, com toda a frustração, passou a não gostar disso. Sempre tentei dizer a verdade no amor, e às vezes as pessoas não gostam disso.”

Michael Thomas tem muito mais problemas

Carr passou a desejar felicidades a Thomas, de 30 anos. O wide receiver também teve vários problemas fora do campo, mais recentemente um desentendimento com um vizinho.

Thomas supostamente jogou um tijolo no caminhão de um trabalhador da construção civil depois que eles tiveram problemas contínuos com relação às vagas de estacionamento.

É mais do que provável que o Saints deixe Thomas nesta entressafra, especialmente porque, como disse Carr, eles têm Olave.