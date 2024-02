Desfile de Blocos e Lavagem do Rosário agitam o carnaval de Penedo

As prévias carnavalescas já deram o tom da folia em Penedo, festa que tem sua abertura oficial nesta sexta-feira, 09 de fevereiro, quando acontece o tradicional Desfile de Blocos e a Lavagem do Rosário.

A concentração das agremiações acontece na Praça Clementino do Monte, situada na Avenida Getúlio Vargas, onde a Secretaria da Mulher (SEMU) faz a estreia do bloco Ela Se Garante, puxado por orquestra de frevo.

Quem quiser customizar seu abadá e sair com visual renovado, basta se dirigir até a tenda da SEMU para ter acesso gratuito aos serviços. A saída do bloco está prevista para as 18h30.

E a criançada também tem uma atração especial da Prefeitura de Penedo. A partir das 16 horas, a Jardineira do Frevo parte com os pequenos passageiros, acompanhados por pais ou responsáveis, até o Largo do Rosário, onde a alegria continua com a Turma do Hulkinho.

Depois do passeio, começa a expectativa para o desfile cujo abre alas acontece há 20 anos, no ritmo da percussão dos cânticos do candomblé.

Inspirado no ritual das Águas de Oxalá, o cortejo abre os caminhos do carnaval, inclusive com a lavagem das escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos.

A distribuição de flores para o público é a deixa para o frevo voltar a tomar conta do Largo do Rosário e da Rua Barão do Rio Branco, antigo Rosário Estreito, da Praça do Coreto até o Palco da Folia.

Orquestras na rua e no palco animam os foliões que também curtem as batucadas penedenses Unidos do Bairro e Milionários do Samba, duas estrelas do carnaval de Penedo que se destacam no desfile das agremiações organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

A cantora Nathalia Martins é a atração no Palco da Folia que vai manter a animação do público depois do desfile.

SECOM Penedo