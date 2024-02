Tele São Francisco 49ers ainda não divulgou nenhuma informação sobre o Super Bowl desfile caso eles vencessem o Chefes de Kansas City no domingo no Allegiant Stadium em Las Vegas, mas seria realizado no dia 14 de fevereiro.

Enquanto os 49ers jogam em Santa Clara, o desfile provavelmente será em São Francisco, pelo menos segundo Crônica de São Francisco. Em 2020, quando perderam o Super Bowl para Kansas City, a equipe havia feito acordos prévios.

Talvez os 49ers não queiram azarar a chance de ganhar o Super Bowl, mas o Crônica de São Francisco relata que a rota “conduziria a procissão Mercado de Ruaa aproximadamente 40 milhas do gramado dos 49ers, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.”

Autoridades municipais de São Francisco falam sobre desfile

São Francisco Raça Prefeito Londres e a Departamento de Polícia de São Francisco ainda não divulgaram qualquer declaração sobre um possível desfile.

Santa Clara Prefeita Lisa Gillmor teria dito ao Crônica de São Francisco que ela não teve notícias da equipe ou de outras autoridades municipais.