Destaques completos do vídeo da luta de Jack Hermansson x Joe Pyfer

Assista aos destaques completos do vídeo da luta Jack Hermansson x Joe Pyfer da luta principal do UFC Vegas 86, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

UFC Fight Night: Hermansson x Pyfer aconteceu no dia 10 de fevereiro no UFC APEX em Las Vegas, Nevada. O peso médio de longa data do UFC, Jack Hermansson (24-8), enfrentou o novato Joe Pyfer (12-3) na luta principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo pela ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Rodada 1: Confronto final intenso e estamos fora. Chute forte de Pyfer, e outro, além de um forte gancho de esquerda de Pyfer que chamou a atenção de Hermansson. Hermansson responde com um chute na perna, Pyfer responde com um de sua autoria, mas Hermansson marcha para frente e acerta um soco forte.

Chute corporal de Hermansson, Pyfer o perfura com outro chute na perna e depois um gancho de esquerda. Hermansson mostrou uma durabilidade sólida desde o início porque Pyfer o está acertando com força, como faz mais uma vez com um gancho de esquerda. Recebemos um golpe baixo, mas Pyfer o acerta e o atraso é de apenas 12 segundos ou mais.

Bela troca de ambos os caras, mas você pode ver as expressões faciais de Hermansson mudando a cada tiro que Pyfer acerta. Hermansson poderia estar mais ocupado, mas talvez esta seja uma estratégia para tentar estender o Pyfer para as últimas rodadas. Veremos. No minuto final da rodada, Pyfer erra por pouco um grande golpe de direita, Hermansson o acerta com um contra-ataque de esquerda, Pyfer desfere dois golpes certeiros e um de direita. Essa é a buzina quando Pyfer lança a Hermansson um olhar de “vejo você em breve”.

MMAFighting marca 10-9 para Pyfer.

Rodada 2: Bom começo para Pyfer, veremos como Hermansson responde. Saímos e Hermansson acerta um chute de esquerda na perna dianteira de Pyfer. Grande combinação de Pyfer com a mão direita fechando perfeitamente. Mais uma vez, Hermansson come como um campeão e atira para um single. Virilha alta, Pyfer defende e separa. Parece que Pyfer tem um pequeno corte no olho direito, mas não há nada com que se preocupar.

Hermansson é quem avança, os dois verificam as tentativas um do outro de chute na perna e, em seguida, os dois acertam os golpes. Pyfer quase acerta um uppercut massivo, mas acerta um chute forte na perna, Hermansson acerta um na área da panturrilha de Pyfer em troca.

Faltam menos de dois minutos, Pyfer desacelerando um pouco, mas provavelmente está conservando energia. Hermansson está começando a descobrir o timing de Pyfer na defesa, mas não está lançando muito em troca. Pyfer lança uma rajada, mas Hermansson bloqueia a maioria dos chutes. Bela mão direita de Hermansson, que está fazendo um round muito melhor, mas não muito ofensivo. Sons de buzina.

MMAFighting pontua 10-9, 20-18 no geral para Pyfer.

Rodada 3: Para aqueles que queriam ver Pyfer entrar na Rodada 3, seu desejo foi realizado. Hermansson marchando para frente com mais intenção, lançando uma combinação. Pyfer desfere golpes fortes no corpo e para cima, mas Hermansson evita grandes danos. Belo chute de “The Joker”, mas não muito atrás. Pyfer dando golpes fortes, mas principalmente golpes únicos, mas um belo jab, Hermansson acerta uma bela mão direita, seu melhor golpe da luta. Outra boa direita de Hermansson e outro chute forte na perna. A pressão sobe de Hermansson e acerta um soco no olho de Pyfer, que achou que era uma cutucada. O replay mostra que não.

Hermansson está ligando agora. Golpe forte e o nariz de Pyfer mostra os restos. Pyfer tenta retornar e acerta o adversário, mas Hermansson rouba impulso.

Nos 40 segundos finais, Pyfer acerta um belo golpe, Hermansson sentiu, mas ele está bem e parece que era isso que esperava. Hermansson avança com um jacb forte, Pyfer atira, Hermansson acerta um gancho e uma joelhada saltitante antes que a buzina soe. Grande balanço para o veterinário.

MMAFighting marca 10-9 Hermansson, 29-28 Pyfer no geral.

Rodada 4: Vamos ver como Pyfer se recupera ao entrar nas rodadas do campeonato pela primeira vez.

Hermansson agora é o favorito ao vivo em -230 e parece que sabe disso ao acertar o rosto de Pyfer. Hermansson acerta socos à vontade e depois um chute forte na perna. Outro golpe de Hermansson já que sua técnica está tirando o melhor de Pyfer e seus golpes poderosos. O golpe de Superman de Hermansson acerta em cheio. Grande chute na panturrilha de Hermansson, Pyfer lança uma direita e empata Hermansson. Eles se agarram à cerca e Hermansson parece estar bem com isso enquanto se separam. Jab de Pyfer, resposta de Hermansson, além de uma mão direita limpa por trás dele.

Pyfer o amarra na cerca e Hermansson o separa. Pyfer avança e dá um chute forte na perna. Eles vão para o centro do octógono, sendo agora Jack o agressor. Pyfer erra com a mão direita, Hermansson contra-ataca com um soco. Pyfer agora muda de posição depois de todos os chutes na panturrilha que recebeu. Hermansson ganhando mais impulso no final do round e o rosto de Pyfer está piorando à medida que a luta avança. Pyfer chuta, Hermansson defende. Segundos finais e Hermansson com outro chute forte na perna. Estamos indo para o quinto empatados, mais do que provável.

MMAFighting marca 10-9 Hermansson, 38-38 no geral.

Rodada 5: Os maiores cinco minutos da carreira de Pyfer até agora, como seu corner lhe diz: “Seu pai não quer ver você vencer”. Uau.

Os dois caras saindo com golpes pesados. Hermansson marcha para frente e acerta um chute na perna. Hermansson manteve a mesma estratégia de deixar Pyfer lançar golpes poderosos mais cedo, fazer suas leituras e depois atacar. Hermansson então acerta dois golpes fortes e chutes fortes nas pernas. Hermansson acerta uma mão direita forte, Pyfer balança e erra e acerta um gancho de esquerda. Hermansson acerta um chute lindamente e consegue uma queda fácil. Na metade da rodada e o Pyfer precisa fazer algo acontecer, e rápido.

Hermansson pesado por cima, com cotoveladas e socos curtos e sujos. Pyfer não consegue se levantar porque o veterano mostra sua experiência no octógono. Pyfer coloca a guarda completa, mas mantém Pyfer super desconfortável.

Últimos 15 segundos e Hermansson ainda na liderança. Ele se posiciona, acerta vários socos diretos e punhos martelados, e é isso. Hermansson certamente tinha aquele cachorro dentro de si esta noite e, salvo algumas cartas horríveis, ele deveria ganhar esta.

A pontuação do MMAFighting é 10-9, e a luta 48-47 no geral para Hermansson.

Jack Hermansson derrotou. Joe Pyfer por decisão unânime (48-47 x3)