Devin Haney x Ryan Garcia marcado para confronto em 20 de abril, Garcia diz aos fãs ‘orem por Devin e sua saúde’

Devin Haney defende seu título superleve WBC contra Ryan Garcia em 20 de abril na última grande reserva do boxe.

Haney x Garcia acontece em Las Vegas em local a ser anunciado. Isso marca a primeira defesa de Haney do título dos superleves que ele conquistou de Regais Prograis em dezembro passado, informou o ESPN.com pela primeira vez.

A vitória de Haney sobre Prograis fez dele um campeão de duas divisões, somando-se aos títulos dos leves que ele unificou no ano passado com duas vitórias sobre George Kambosos Jr. listas por libra.

Garcia, ex-campeão interino dos leves do WBC, retorna ao ringue após nocaute de recuperação sobre Oscar Duarte em dezembro passado. O resultado colocou a estrela de 25 anos no pé direito depois de uma derrota por nocaute com um tiro no corpo para Gervonta Davis em um blockbuster de alto nível no peso catch em abril passado.

Garcia confirmou o confronto nas redes sociais.

“Jogo 7, este é para tudo… conta agora, Devin”, escreveu ele no Instagram. “Essa luta para mim significa tudo. Foi isso que eu quis dizer quando falei no podcast PBD ‘Estou voltando para tudo com sangue’, peço a vocês que orem por Devin e sua saúde. Reze para que seu pai pare essa briga. Ele será necessário para ser executado se esta luta não for interrompida no momento apropriado.”