Dez principais maneiras de consertar o Facebook Messenger que não envia fotos

O Facebook Messenger é uma das melhores maneiras de se conectar com pessoas pela internet e conversar com elas. Milhões de usuários estão na plataforma usando-a para se comunicar. A plataforma integra milhões de usuários todos os anos. Os usuários também estão satisfeitos com o uso do aplicativo. Eles podem usá-lo para conversar, compartilhar fotos, fazer videochamadas com amigos e muito mais. É uma das melhores formas de se comunicar na internet sem compartilhar um número de telefone.

No entanto, alguns usuários estão enfrentando alguns problemas com o aplicativo Facebook Messenger. Os usuários estão perguntando: “Por que não consigo enviar fotos no Messenger?”Isso significa que há muitos usuários que não conseguem enviar fotos no Messenger durante o bate-papo. Continue lendo este guia até o fim para aprender como corrigir o problema do Facebook Messenger não enviar fotos.

Muitos usuários perguntam: “Por que não consigo enviar fotos no Mensageiro?”A questão é conseguir um alto volume de pesquisas no Google. É só porque o Facebook Messenger é um dos grandes aplicativos que os usuários já usam há muito tempo. Eles esperam que o aplicativo esteja livre de bugs e os ajude a conversar e compartilhar fotos sem problemas.

No entanto, alguns usuários ainda enfrentam o problema e ficam confusos sobre se isso está ocorrendo apenas com eles ou se é um problema que ocorre apenas com eles. Para ajudar os usuários a resolver a confusão, listaremos algumas causas que podem ser o motivo do problema. Certamente o ajudará a compreender o problema e resolvê-lo.

Existem alguns problemas de conexão de rede.

Você está tentando enviar uma imagem de alta qualidade que está demorando mais para carregar.

Existem alguns problemas com o arquivo.

O aplicativo não tem a permissão correta.

Existem alguns problemas de cache com o aplicativo.

Os servidores estão enfrentando alguns problemas.

Os usuários que estão enfrentando o problema do Facebook Messenger não enviar fotos devem seguir os caminhos que vamos listar para resolver o problema que estão enfrentando. Os métodos serão simples para você, portanto, siga-os conforme explicados.

Reinicie o aplicativo

Os usuários que enfrentam o problema devem tentar reiniciar o aplicativo para verificar se o problema foi corrigido ou não. Se você não sabe, mas às vezes, se os serviços de segundo plano dos aplicativos não forem iniciados corretamente, você não conseguirá usá-los corretamente. Portanto, será bom reiniciar o aplicativo e verificar se ele está funcionando corretamente ou não.

Teste a velocidade da Internet

Sempre que você estiver tentando enviar fotos no Facebook Messenger e tiver o problema, verifique se a velocidade da internet que você está usando está funcionando corretamente ou não. Se a velocidade da Internet não estiver funcionando em alta velocidade, você enfrentará muitos problemas com o aplicativo. Portanto, certifique-se de verificar a velocidade da Internet no seu dispositivo. Você pode usar este guia para aprender como verificar a velocidade da Internet.

Verifique o tamanho do arquivo

Os usuários que enfrentam o problema também devem garantir se o tamanho do arquivo da imagem é alto ou não. Em alguns casos, o tamanho do arquivo também causa problemas no compartilhamento da imagem. Portanto, verifique o tamanho do arquivo da imagem e tente enviá-la para seu amigo. Se o tamanho do arquivo for alto, tente otimizá-lo.

Verifique o status do servidor

Você também deve se certificar de que os servidores do Facebook estão funcionando corretamente ou não. Em muitos casos, as interrupções do servidor também podem causar problemas devido aos quais você pode estar enfrentando o problema. Portanto, será bom você verificar o status do servidor do Facebook Messenger. Se houver algum problema com os servidores do Facebook Messenger, você enfrentará o problema.

Tente mudar para uma conexão de rede diferente

Aqueles que estão enfrentando o problema mesmo que os servidores do Facebook Messenger estejam funcionando bem, devem tentar mudar a conexão de internet para WiFi/Dados Móveis. Também pode ajudá-lo a resolver o problema. Às vezes, o aplicativo não consegue se conectar devido a alguns problemas de rede que podem causar esse problema.

Dê todas as permissões necessárias

Se você estiver tendo problemas com o aplicativo Messenger, conceda todas as permissões necessárias a ele. Isso o ajudará a resolver o problema facilmente. Se o aplicativo não tiver permissões suficientes, você terá o problema. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abrir Central de aplicativos .

. Agora, selecione e segure o Mensageiro .

. Clique em Informações do aplicativo .

. Clique em Permissões de aplicativos.

Verifique se você concedeu as permissões necessárias ou não.

Desative o modo de economia de dados

Se você ativou o modo de economia de dados, isso também pode causar problemas no envio de fotos pelo Messenger. No entanto, você pode corrigir isso facilmente desativando-o na gaveta de notificação. Se a configuração não estiver presente, siga as etapas listadas abaixo.

Abrir Configurações .

. Procurar Modo de economia de dados .

. Clique nisso.

Agora, desative-o no botão de alternância. É isso.

Limpe o cache

Você pode tentar limpar o cache do aplicativo para garantir que ele funcione corretamente e sem problemas. Para fazer isso, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abrir Central de aplicativos .

. Agora, selecione e segure o Mensageiro .

. Clique em Informações do aplicativo .

. Clique em Armazenar .

. Selecione Limpar cache. É isso.

Se você estiver enfrentando o problema do Facebook Messenger não enviar imagens, isso também pode ocorrer se o aplicativo não estiver sendo executado na versão mais recente. Sim, muitos usuários também relataram que o problema foi resolvido após a atualização para a versão mais recente do aplicativo Messenger. Portanto, sugerimos que você verifique se há novas atualizações disponíveis para o aplicativo ou não.

Vá para Loja de jogos .

. Abrir Gerenciar aplicativos e jogos .

. Clique em Verifique se há atualizações .

. Selecione Mensageiro e clique em Atualizar.

Você também pode corrigir o problema de não envio de fotos do Facebook Messenger atualizando seu celular para o sistema operacional mais recente. É possível que o aplicativo não esteja funcionando corretamente devido a um problema no sistema operacional. Portanto, será melhor verificar as atualizações mais recentes no dispositivo que você está usando para ter certeza de que o problema não está ocorrendo por causa dele.

Vá para Configurações .

. Abrir Sobre telefone .

. Clique em Verifique se há atualizações .

. Se houver alguma atualização disponível, então download isto.

Muitos usuários pesquisavam a consulta “Por que não consigo enviar fotos no Messenger?” Com a ajuda deste guia, tentamos compartilhar as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema sem problemas. Portanto, siga as etapas corretamente e resolva seu problema agora.

