Diagnóstico de câncer do rei Carlos III: isso poderia forçar um reencontro entre Harry e William?

TA cena britânica foi abalada pelo conhecimento de que Rei Carlos IIIque só ascendeu ao trono em 2022, sofria de cancro, embora a Família Real tenha sido rápida em salientar que está na fase inicial, mas poderá causar o renascimento de uma irmandade entre Príncipe Harry e Princesa William?

Até agora, a dupla ainda não se falou, mas uma fonte afirma que isso pode forçar a união dos irmãos distantes. Eles foram divididos em tópicos como princesa Dianasua mãe, e uma disputa entre suas esposas com Meghan Markle (Harry) alegando que recebeu comportamento racista da família.

“É este o ponto onde atormentar pode entrar em ação e ser magnânimo e entrar em contato com William?”, disse uma fonte ao PageSix.com.

O futuro rei está zangado com o livro do Príncipe Harry, Spare, que revelou muitas informações privadas, incluindo o fato de que William supostamente o agrediu durante uma briga pelo tratamento dado a Marke.

Harry retornará à Inglaterra

Uma coisa que sabemos é Príncipe Harry estará no mesmo tipo de área que Príncipe William pela primeira vez em muito tempo, quando ele viajou de volta ao Reino Unido a pedido de seu pai.

O Rei também convocou seus irmãos, Ana, André e Eduardopara lhes contar pessoalmente a notícia de seu diagnóstico de câncer.

Espera-se que Harry fique no Palácio de Buckingham, a residência oficial do rei, em Londres, mas o rei não reside lá em tempo integral. Harry já era dono do Frogmore Cottage, mas foi obrigado a desistir depois de renunciar ao cargo de membro da realeza.

A desconexão entre atormentar e a família é tão grande que nem o Rei fala muito com ele, tendo perdido o respeito por ele por se afastar de seus compromissos, algo afirmam fontes Carlos III nunca servirá.