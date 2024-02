Diagnóstico de Wendy Williams, Taylor e Travis, Adrian Peterson

Finalmente chegamos à linha de chegada esta semana no TMZ – mas nossos tópicos de TV estão apenas aumentando.

TMZ ao vivo

TMZ. com

Começando no ‘TMZ Live’, Harvey e Michael falaram sobre um assunto difícil no trágico diagnóstico de Wendy Williams – ou seja, o fato de ela agora ter afasia e demência.

Em meio a muitos rumores e especulações – sem mencionar um novo documentário da Lifetime narrando as lutas recentes de Wendy – sua equipe saiu esta semana com notícias pesadas… e é seguro dizer que os fãs de Wendy em todos os lugares estão expressando seus votos de boa sorte. Neste momento.

TMZ é televisão

TMZ. com

No ‘TMZ on TV’, a turma falou sobre a última viagem de Taylor Swift ao Zoológico de Sydney – só que desta vez ela estava com Travis Kelce … isso depois de um longo vôo pelo mundo.