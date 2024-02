Diana Belbita evita braço quebrado após feia derrota por finalização, possível ruptura de ligamento

Diana Belbita pode respirar aliviada após sua última luta.

A peso-palha romeno-canadense sofreu uma feia finalização no armlock no sábado, no UFC Vegas 58, quando foi forçada a finalizar faltando segundos para o final do primeiro round de sua luta preliminar contra Molly McCann. Infelizmente para Belbita, ela não conseguiu bater rápido o suficiente, pois seu braço podia ser visto estalando no final da luta.

Posteriormente, Belbita confirmou reportagem da Sportsnet de que seu braço não estava quebrado, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de ter sofrido uma ruptura no ligamento.

Nenhum osso quebrado. Tenho que fazer uma ressonância magnética assim que voltar ao Canadá. Parece um ligamento rompido -Diana Belbita (@DianaBelbita) 4 de fevereiro de 2024

“Nenhum osso quebrado”, escreveu Belbita. “Tenho que fazer uma ressonância magnética assim que voltar ao Canadá. Parece um ligamento rompido.”

Caso haja um rasgo no braço de Belbita, isso provavelmente a manterá na prateleira por boa parte de 2024.

Belbita lutou contra McCann pela segunda vez depois de perder a decisão para a inglesa na luta peso mosca em outubro de 2019. Com a derrota, Belbita vê seu recorde no UFC cair para 2-5.