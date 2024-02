Divulgada relação de quem recebe o novo SALÁRIO MÍNIMO a partir desta semana; confira

O Governo Federal aprovou o reajuste do salário mínimo, que entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro. Inicialmente fixado em R$ 1.320, o novo valor estabelecido é de R$ 1.412, representando um aumento de R$ 92.

A partir deste mês, os trabalhadores e beneficiários de programas sociais começarão a receber o pagamento com o reajuste.

Quem terá pagamento reajustado conforme o salário mínimo?

A lista de cidadãos brasileiros que terão o pagamento reajustado é extensa, incluindo trabalhadores formais e beneficiários de programas sociais ou benefícios trabalhistas.

Portanto, todos que recebem recursos com base no salário mínimo experimentarão um incremento de renda a partir de fevereiro.

Dentre os pagamentos afetados pelo reajuste do salário mínimo, destacam-se:

1. Benefícios do INSS: A partir deste mês, os aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo terão seus benefícios reajustados, elevando a parcela mensal para R$ 1.412.

2. BPC (Benefício de Prestação Continuada): Destinado a idosos e pessoas com deficiência, o BPC, calculado com base no salário mínimo, também será reajustado em fevereiro.

3. Abono salarial do PIS/Pasep: O abono salarial, um direito dos trabalhadores, pagará um salário mínimo para grupos específicos.



Além disso, a alteração no valor do salário mínimo impactará outros pagamentos e benefícios, como a contribuição mensal dos Microempreendedores Individuais (MEIs), que será reajustada com base no mínimo.

Outra mudança significativa ocorre no teto de renda para participação em programas sociais do Governo Federal. Atualmente, o limite é determinado em 1/4 do salário mínimo.

Com a modificação, esse valor aumentará de R$ 218 para R$ 353 mensais por cada pessoa no grupo familiar, possibilitando a inclusão de novas famílias nas iniciativas e ampliando o número total de beneficiários.

Valores reajustados para aposentados e pensionistas

Aposentados e pensionistas do INSS agora receberão valores atualizados após o reajuste. O Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), destinado a idosos acima de 65 anos carentes e pessoas com deficiência de baixa renda, mantém-se no piso nacional de R$ 1.412, com a implementação do novo valor nos primeiros cinco dias úteis de fevereiro.

Os beneficiários do seguro-desemprego, que recebem auxílio temporário após sair do emprego sem justa causa, experimentarão um aumento no valor inicial, alinhado ao reajuste do salário de 2024. Agora, o montante mínimo para essa assistência é de R$ 1.412.

O abono salarial do PIS/Pasep também será ajustado com base no novo salário mínimo. Isso significa que os empregados que trabalharam por 12 meses em 2021 receberão o valor integral de R$ 1.412.

Como ficam os Microempreendedores Individuais?

No que diz respeito aos Microempreendedores Individuais (MEIs), a contribuição mensal, que corresponde a 5% do salário mínimo para o INSS, aumentará. Dessa forma, os MEIs agora devem contribuir mensalmente com R$ 70,60, em comparação ao valor anterior de R$ 66.

As mudanças para o MEI incluem a perspectiva de um novo teto, imposto gradual e contribuição previdenciária opcional, conforme detalhado em um Projeto de Lei encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em maio de 2023. Essas alterações visam uma valorização permanente do salário, com aumento efetivo a partir de 2024.

Reajuste do salário mínimo

O reajuste do salário mínimo entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024, refletindo nos primeiros pagamentos realizados em fevereiro. Portanto, a proposta de valorização contínua do salário mínimo aguarda aprovação no Congresso Nacional, indicando perspectivas de aumentos futuros.