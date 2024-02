Divulgadas fotos de 18 anos de Taylor Swift e Travis Kelce: os fãs encontram muitas diferenças

Taylor Swift e Travis KelceAs fotos do colégio foram divulgadas e é mais do que justo dizer que elas eram muito diferentes na época, apesar de terem a mesma idade de 34 anos.

Travis Kelce está realmente vivendo o sonho agora com Taylor Swift e aqui está a prova

RELACIONADO:

Na época, a cantora ganhadora do Grammy estava a caminho do estrelato musical internacional em 2008. Naquela época ela já havia lançado Taylor Swift e estava programado para lançar Fearless, que estreou em novembro daquele ano e produziu sua icônica música Love Story.

Fearless passou 11 semanas no total como número um na Billboard 200, enquanto detém o recorde de maior número de entradas no top 40 da Billboard Hot 100, vendendo 3,2 milhões de cópias nos EUA um ano após seu lançamento.

Enquanto isso Kelce estava em Escola secundária de Cleveland Heights decidindo qual carreira esportiva profissional ele queria seguir entre beisebol, futebol americano e basquete. Com um metro e oitenta e cinco de altura e já pesando bastante, o eventual bicampeão Super Bowl campeão foi construído para funções em todos os três.

Mas mais tarde ele escolheu uma chance no NFL e funcionou para ele, rendendo um patrimônio líquido na região de US$ 20 milhões, o Super Bowl toca em 2019 e 2023 e, claro, seu relacionamento com Taylor Swift que começou a florescer no final de 2023.

Os fãs reagem

Os fãs, naturalmente, ficaram entusiasmados com o lançamento das versões mais jovens do mais recente casal poderoso da América e acessaram o X, antigo Twitter, para discutir as fotos.

“Ambos parecem ter saído do musical do colégio”, escreveu um usuário na plataforma de mídia social.

“A melhor coisa é que eles eram assim AO MESMO TEMPO, porque ambos nasceram em 1989… Adoro isso”, acrescentou um segundo usuário.

“Eles com certeza teriam ido ao baile juntos”, especulou um terceiro.

“Rei e rainha do baile, mas eles nunca se falaram um único dia em toda a vida e agora dançam juntos e se apaixonam perdidamente”, declarou um quarto.