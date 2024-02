DJ Tiesto desiste do Super Bowl no último minuto: o motivo pelo qual ele não participará do evento da NFL

DJ Tiesto é um dos disc jockeys mais famosos do mundo e um dos maiores defensores da música trance. Ele está na vanguarda da indústria há quase duas décadas e estava programado para ser o Super Bowl LVIII ato de abertura. Mas algo deu errado apesar de ele já estar em Las Vegas. Relatos iniciais confirmam que o Padrinho da EDM não comparecerá ao jogo devido a uma emergência. Isso significa que Tiesto não jogará mais no aquecimento dos jogadores do Super Bowl e nos intervalos do jogo. O famoso DJ holandês fez o anúncio na plataforma X e revelou que viajará de volta ao seu país na manhã de domingo.

O que aconteceu com DJ Tiesto e por que ele desistiu do Super Bowl?

O próprio DJ Tiesto revelou a novidade e espera poder fazer algo grande no futuro com a NFL. Ele agradeceu à liga por contatá-lo no que poderia ter sido uma apresentação histórica. Nunca antes houve um DJ tocando músicas durante o aquecimento e entre os intervalos comerciais. Aqui está o que ele escreveu: “Eu e minha equipe estamos preparando algo verdadeiramente especial há meses, mas uma emergência familiar pessoal está me forçando a voltar para casa no domingo de manhã. Foi uma decisão difícil perder o jogo, mas a família sempre vem em primeiro lugar. Obrigado à NFL pela colaboração e estou ansioso para trabalhar com eles para entregar algo incrível juntos no futuro!”

A emergência familiar foi um pouco vaga, poderíamos levar dias para descobrir o que realmente aconteceu. Mas não importa qual seja a emergência, todos esperamos que Tiesto e seus entes queridos estejam bem. Certamente tomar esta decisão foi incrivelmente complicado, o que significa que a emergência deve ser um assunto sério. Esperamos que os fãs de Tiesto e os seguidores da NFL possam ter alguma clareza sobre o que aconteceu no futuro. Assim que tivermos mais detalhes, atualizaremos este artigo e contaremos aos leitores o que aconteceu.