Doc Rivers liderará o All Star depois de vencer apenas um jogo: é ridículo. Eu ainda estou saindo de férias

Ttrês jogos e uma vitória serão suficientes para Doutor Rios ser o treinador do Leste no Jogo All-Star da NBA. O treinador acaba de chegar ao Bucks, que venceu o Mavericks na primeira vitória com ele no comando. Isso deixa o Milwaukee Bucks com o melhor desempenho na Conferência atrás do Celtascujo treinador, Joe Mazzullaé inelegível para treinar no Jogo das Estrelas tendo treinado na edição do ano passado, tornando-o inelegível para a edição de 18 de fevereiro, em Indianápolis.

Presentes inesperados de Giannis Antetokounmpo em quadra surpreendem Vinicius Jr.Twitter

Rios foi rápido em chamar sua nomeação de “ridícula. É ridiculamente ruim. É uma daquelas coisas estranhas. Acho que deveria haver uma regra que de alguma forma isso pudesse ser feito por outra pessoa que não eu”.

O treinador chegou a dizer que tentaria evitar tal compromisso: “Talvez eu mande minha equipe e saia de férias. Vou contar isso para Adão Prata. Acho que ele é um bom homem e vai entender.”

O técnico do Bucks diz que pretende dar seu anel comemorativo do All-Star e bônus em dinheiro para Adriano Griffinque começou a temporada no banco e teve um recorde de 30-13 até sua expulsão. Joe Prunty assumiu temporariamente, vencendo dois jogos e perdendo um.

Até seus jogadores ficam surpresos

Mesmo o DinheiroOs próprios jogadores ficaram surpresos com a notícia da nomeação de Rivers. “Ele realmente vai treinar esse jogo?” perguntou o titular do All-Star Giannis Antetokounmpo quando ouviu a notícia dos repórteres.

Será a quarta vez que o veterano técnico de 62 anos comandará uma das equipes do Jogo das Estrelas. Fê-lo em 2008, 2011 e 2021. É a quinta vez que um treinador desfruta dessa honra depois de assumir o cargo com a temporada já iniciada. O último a fazer isso foi Tyronn Lueque substituiu David Blatt com os Cavaliers durante a temporada 15-16.